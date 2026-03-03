Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

La propuesta se completa con los separadores de efluentes Bauer, tecnología clave para la gestión eficiente de residuos líquidos en el agro y la industria. Estos equipos permiten la separación de fases sólida y líquida, reduciendo volúmenes de almacenamiento y transporte, facilitando el manejo de nutrientes y contribuyendo al cumplimiento de las normativas ambientales. A ello se suman soluciones tecnológicas avanzadas que integran automatización, control y monitoreo, optimizando los procesos productivos y garantizando un uso más eficiente de los recursos disponibles.