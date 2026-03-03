Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

Grupo Criolani afianza su posicionamiento en el mercado argentino con la apertura de una nueva sucursal en Rosario, que refuerza su capacidad comercial y técnica como parte de su plan de expansión, acercando soluciones de riego, gestión de efluentes y tecnología al agro y a las economías regionales, incluida la provincia de Tucumán.
En este marco, Criolani Bauer volverá a participar de Expoagro 2026 con un stand propio, donde presentará la paleta 360° de soluciones Bauer, con fuerte foco en el uso eficiente del agua, la optimización de los procesos productivos y la sustentabilidad, aspectos clave para cultivos característicos de Tucumán como la caña de azúcar, los cítricos, los granos y las producciones hortícolas bajo riego tecnificado.
Entre los principales productos se destacan los pivotes de riego Standart de 4,2 metros libres para cultivos tradicionales y los de alto perfil, de 6 metros libres para caña de azúcar, que permiten una aplicación uniforme del agua y una mejora sustancial en los rendimientos.
A su vez, los carretes de riego Bauer ofrecen una alternativa versátil y eficiente, ideal para parcelas irregulares y superficies variables, con bajo consumo energético y alta confiabilidad operativa. Los mismos, vienen preparados de fabrica para la aplicación de vinaza de la caña de azucar siendo un aliado resistente para esta aplicación corrosiva.
La propuesta se completa con los separadores de efluentes Bauer, tecnología clave para la gestión eficiente de residuos líquidos en el agro y la industria. Estos equipos permiten la separación de fases sólida y líquida, reduciendo volúmenes de almacenamiento y transporte, facilitando el manejo de nutrientes y contribuyendo al cumplimiento de las normativas ambientales. A ello se suman soluciones tecnológicas avanzadas que integran automatización, control y monitoreo, optimizando los procesos productivos y garantizando un uso más eficiente de los recursos disponibles.
En paralelo, Criolani Bauer informa que continua en la región en la etapa de selección y evaluación de subdistribuidores, con el objetivo de ampliar su red comercial y técnica y acercar estas soluciones a más productores y empresas de la región. La iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades de desarrollo local, respaldadas por la experiencia, trayectoria y soporte del Grupo Criolani y la tecnología Bauer.
De este modo, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en el país, apostando a la innovación, la sustentabilidad y el crecimiento sostenido de su red de negocios, acompañando el desarrollo de las economías regionales del NOA.