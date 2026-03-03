Secciones
Contenido patrocinado

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

Grupo Criolani fortalece su red comercial y técnica, acercando las soluciones de Bauer a los productores del Noroeste del país y acompañando el desarrollo de las economías regionales.

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán
Hace 3 Hs

Grupo Criolani afianza su posicionamiento en el mercado argentino con la apertura de una nueva sucursal en Rosario, que refuerza su capacidad comercial y técnica como parte de su plan de expansión, acercando soluciones de riego, gestión de efluentes y tecnología al agro y a las economías regionales, incluida la provincia de Tucumán.

En este marco, Criolani Bauer volverá a participar de Expoagro 2026 con un stand propio, donde presentará la paleta 360° de soluciones Bauer, con fuerte foco en el uso eficiente del agua, la optimización de los procesos productivos y la sustentabilidad, aspectos clave para cultivos característicos de Tucumán como la caña de azúcar, los cítricos, los granos y las producciones hortícolas bajo riego tecnificado.

Entre los principales productos se destacan los pivotes de riego Standart de 4,2 metros libres para cultivos tradicionales y los de alto perfil, de 6 metros libres para caña de azúcar, que permiten una aplicación uniforme del agua y una mejora sustancial en los rendimientos.

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

A su vez, los carretes de riego Bauer ofrecen una alternativa versátil y eficiente, ideal para parcelas irregulares y superficies variables, con bajo consumo energético y alta confiabilidad operativa. Los mismos, vienen preparados de fabrica para la aplicación de vinaza de la caña de azucar siendo un aliado resistente para esta aplicación corrosiva.

La propuesta se completa con los separadores de efluentes Bauer, tecnología clave para la gestión eficiente de residuos líquidos en el agro y la industria. Estos equipos permiten la separación de fases sólida y líquida, reduciendo volúmenes de almacenamiento y transporte, facilitando el manejo de nutrientes y contribuyendo al cumplimiento de las normativas ambientales. A ello se suman soluciones tecnológicas avanzadas que integran automatización, control y monitoreo, optimizando los procesos productivos y garantizando un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

En paralelo, Criolani Bauer informa que continua en la región en la etapa de selección y evaluación de subdistribuidores, con el objetivo de ampliar su red comercial y técnica y acercar estas soluciones a más productores y empresas de la región. La iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades de desarrollo local, respaldadas por la experiencia, trayectoria y soporte del Grupo Criolani y la tecnología Bauer.

De este modo, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en el país, apostando a la innovación, la sustentabilidad y el crecimiento sostenido de su red de negocios, acompañando el desarrollo de las economías regionales del NOA.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”
1

De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
2

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas
3

Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas

Ranking en Netflix: qué series están mirando los argentinos
4

Ranking en Netflix: qué series están mirando los argentinos

Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico
5

Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico

6

Acerca de la guerra lejana y de la ansiedad cercana

Más Noticias
Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

El Gobierno nacional trazó una estrategia para avanzar con sus reformas

El Gobierno nacional trazó una estrategia para avanzar con sus reformas

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Legislatura bonaerense: Kicillof abrió sesiones con tono electoral

Legislatura bonaerense: Kicillof abrió sesiones con tono electoral

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta