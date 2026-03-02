Martín Correa criticó el discurso de Javier Milei: "La malaria se agrava todos los días"

El dirigente añadió que a la caída del salario y del consumo se suma “el salto enorme del endeudamiento de las familias”, que pasó del 2,5% al 9,3%, es decir que se triplicó. También señaló que la retracción alcanza distintos rubros de la economía, como la venta de autos, que en febrero cayó 6% comparado con el mismo mes del año pasado y 37% frente a enero de este año.