Martín Correa criticó el discurso de Javier Milei: "La malaria se agrava todos los días"

El dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Martín Correa, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei tras su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Según planteó, la situación económica y social del país se agrava y las afirmaciones oficiales buscan ocultarlo.
“Javier Milei acaba de protagonizar un papelón en el Congreso Nacional. Su discurso lamentable, agravado por un acting más propio de bufón que de presidente, estuvo plagado de mentiras evidentes cuyo único propósito es ocultar el agravamiento de la crisis económica y social de la nación”, afirmó Correa.
El referente de izquierda cuestionó especialmente la frase presidencial “la malaria terminó”. “Con ese propósito el presidente gritó ‘la malaria terminó’, contradiciendo no solo la experiencia diaria del pueblo sino también las estadísticas oficiales”, sostuvo.
De acuerdo con Correa, el mandatario intentó disimular que la inflación “está en franco ascenso” y que “casi se duplicó si comparamos los índices de mayo con el del último enero”. Además, indicó que el salario “no deja de caer desde al menos mediados de 2025 y todavía está por detrás de noviembre de 2023”.
En ese sentido, precisó que en diciembre el salario aumentó un 1,6% frente a una inflación del 2,8%, mientras que en enero creció un 1,3% contra una inflación del 2,9%. “Este retroceso del salario, al que le siguen también las jubilaciones, explica la caída del 1,2% del consumo masivo en enero, algo que también se repite desde hace meses”, afirmó.
El dirigente añadió que a la caída del salario y del consumo se suma “el salto enorme del endeudamiento de las familias”, que pasó del 2,5% al 9,3%, es decir que se triplicó. También señaló que la retracción alcanza distintos rubros de la economía, como la venta de autos, que en febrero cayó 6% comparado con el mismo mes del año pasado y 37% frente a enero de este año.
Como otro indicador del retroceso económico, mencionó la recaudación impositiva, que “no ha dejado de caer en los últimos meses”. En ese marco, remarcó la disminución de las transferencias a las provincias por coparticipación: en enero retrocedieron un 5,7% y en febrero un 7,5%.
Correa sostuvo además que la crisis impacta de lleno en el empleo, especialmente en el sector formal. “Desde noviembre de 2023 a la fecha retrocedió en casi 300.000 puestos de trabajo”, aseguró, y añadió que la tendencia se agravó en los últimos meses con el cierre de fábricas y empresas.
Para el dirigente del FIT-U, “la caída del salario y de la actividad económica es el resultado directo de la política oficial”, que, según afirmó, beneficia a “los especuladores de toda laya amigos del ministro Luis Caputo, que pueden aprovecharse de las altas tasas de interés para hacer carry trade y otros negociados financieros”.
“Con esta política el país marcha directo a una crisis social y una bancarrota financiera. Solo la lucha de los trabajadores puede poner fin a esta situación y abrir una salida realmente popular”, concluyó Correa.