Secciones
LG PlayBuen día

Martín Correa, de cara a las elecciones: “El Frente de Izquierda fue la única oposición a Milei desde el inicio”

El candidato tambié criticó a Jaldo. Advirtió que la candidatura de gobernador “busca unir un peronismo dividido por distintos negocios internos”.

Hace 1 Hs

Martín Correa, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, afirmó que el gobierno de Javier Milei atraviesa “el peor momento desde que comenzó su gestión”, con denuncias de corrupción y un programa económico “atado con alfileres”.

“El Frente de Izquierda fue probablemente el único espacio político que se le plantó a este gobierno desde el primer día”, sostuvo en LA GACETA, y remarcó que el Presidente aplica un “ajuste brutal sobre jubilados, trabajadores estatales, docentes y universidades, mientras beneficia con tasas usurarias a los bancos”.

Respecto al escenario provincial, consideró que la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo “busca unir un peronismo dividido por distintos negocios internos, no por diferencias en torno a Milei, porque en eso sí se ponen de acuerdo”. 

Según señaló, el gobernador “apoyó cada iniciativa del oficialismo nacional, desde la Ley Bases hasta los vetos presidenciales, y ahora intenta diferenciarse con fines electorales”.

Martín Correa, de cara a las elecciones: “El Frente de Izquierda fue la única oposición a Milei desde el inicio”

El dirigente también apuntó contra los vínculos entre el Estado y empresas privadas como Suizo Argentina, a la que -recordó- se le otorgaron millonarios subsidios durante gestiones anteriores. “Este entramado de negocios muestra que el sistema político argentino está atravesado por la corrupción”, denunció.

De cara a la campaña, destacó que el Frente de Izquierda presenta una lista integrada por referentes sociales, sindicales y estudiantiles. “Es una lista de luchadores, que siempre se le plantó a todos los gobiernos: al de Milei, al de Jaldo, al de Manzur y al de Alberto Fernández”, aseguró.

Y concluyó: “Las elecciones tendrán sus propias reglas, pero hay un sector de la sociedad que ya entendió que el Frente de Izquierda es la alternativa frente a un sistema político que solo reproduce corrupción y ajuste”.

Temas Osvaldo JaldoAlberto FernándezFrente de IzquierdaArgentinaMartín CorreaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
2

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
3

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
5

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
6

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Más Noticias
Cambios en la estructura del Gobierno provincial: Energía pasaría a depender del Ministerio de Economía

Cambios en la estructura del Gobierno provincial: Energía pasaría a depender del Ministerio de Economía

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Comentarios