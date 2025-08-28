Martín Correa, de cara a las elecciones: “El Frente de Izquierda fue la única oposición a Milei desde el inicio”

Martín Correa, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, afirmó que el gobierno de Javier Milei atraviesa “el peor momento desde que comenzó su gestión”, con denuncias de corrupción y un programa económico “atado con alfileres”.
“El Frente de Izquierda fue probablemente el único espacio político que se le plantó a este gobierno desde el primer día”, sostuvo en LA GACETA, y remarcó que el Presidente aplica un “ajuste brutal sobre jubilados, trabajadores estatales, docentes y universidades, mientras beneficia con tasas usurarias a los bancos”.
Respecto al escenario provincial, consideró que la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo “busca unir un peronismo dividido por distintos negocios internos, no por diferencias en torno a Milei, porque en eso sí se ponen de acuerdo”.
Según señaló, el gobernador “apoyó cada iniciativa del oficialismo nacional, desde la Ley Bases hasta los vetos presidenciales, y ahora intenta diferenciarse con fines electorales”.
El dirigente también apuntó contra los vínculos entre el Estado y empresas privadas como Suizo Argentina, a la que -recordó- se le otorgaron millonarios subsidios durante gestiones anteriores. “Este entramado de negocios muestra que el sistema político argentino está atravesado por la corrupción”, denunció.
De cara a la campaña, destacó que el Frente de Izquierda presenta una lista integrada por referentes sociales, sindicales y estudiantiles. “Es una lista de luchadores, que siempre se le plantó a todos los gobiernos: al de Milei, al de Jaldo, al de Manzur y al de Alberto Fernández”, aseguró.
Y concluyó: “Las elecciones tendrán sus propias reglas, pero hay un sector de la sociedad que ya entendió que el Frente de Izquierda es la alternativa frente a un sistema político que solo reproduce corrupción y ajuste”.