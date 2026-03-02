Indagarán como imputado al secretario de Energía de la provincia

En paralelo, la parte denunciante rechazó de manera expresa cualquier posibilidad de conciliación y solicitó que se mantenga la audiencia de indagatoria ya fijada. En una presentación formal ante el juzgado, la representante legal de la víctima, Stella Belén Salas, dejó en claro que no presta su consentimiento para una salida alternativa y que su interés es que la instrucción avance hasta el esclarecimiento pleno de los hechos y la determinación de responsabilidades penales, postura que fue valorada en el trámite de la causa y que refuerza el avance hacia la declaración del imputado ante el juez federal. La defensora de Viola, Celeste Salas, en tanto, dijo a LA GACETA que su representado “está a Derecho” y que “aún no recibieron ninguna notificación formal respecto a la indagatoria”.