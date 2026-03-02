Infantino propone expulsar a jugadores que se tapen la boca tras el escándalo Prestianni-Vinícius

El dirigente suizo fue más allá y planteó una presunción automática ante ese gesto. “Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debería haber dicho. De lo contrario, no habría tenido que cubrirse la boca. Sencillamente no lo entiendo: si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo”, agregó.