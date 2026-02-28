Secciones
DeportesFútbol

La tensión en Medio Oriente pone bajo la lupa a la Finalissima y proyecta dudas hacia el Mundial

Los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán impactaron en la región del Golfo y encendieron alertas sobre eventos deportivos programados en Qatar y países vecinos. La Conmebol y la FIFA siguen de cerca la situación.

RIESGO. Crece la incertidumbre sobre la Finalissima entre Argentina y España, programada para el 27 de marzo, a disputarse en Qatar. RIESGO. Crece la incertidumbre sobre la Finalissima entre Argentina y España, programada para el 27 de marzo, a disputarse en Qatar.
Hace 1 Hs

La escalada bélica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior contraofensiva persa abrió un foco de incertidumbre que también alcanza al deporte internacional. Con bombardeos dirigidos a bases militares norteamericanas en la región, incluido Qatar, el impacto excede el plano geopolítico y amenaza la agenda de competencias previstas para las próximas semanas.

Según trascendió, bases en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron alcanzadas por misiles iraníes. En paralelo, en territorio iraní se suspendieron actividades futbolísticas, mientras que en el Golfo Pérsico el estado de alerta se trasladó a los organizadores deportivos.

ANUNCIO. La final que se debería disputar en menos de un mes, se encuentra en riesgo debido a los eventos sucedidos hoy en Irán. ANUNCIO. La final que se debería disputar en menos de un mes, se encuentra en riesgo debido a los eventos sucedidos hoy en Irán.

El interrogante inmediato gira en torno a la Finalissima, prevista para el 27 de marzo en el estadio Estadio Lusail. El encuentro entre la Selección Argentina y España, que debe disputarse en Qatar, quedó bajo observación ante el cierre del espacio aéreo qatarí y la evolución del conflicto. De acuerdo con las primeras informaciones, la CONMEBOL mantiene contacto permanente con la FIFA y, por ahora, no se adoptaron medidas formales, aunque el monitoreo es constante.

El gobierno qatarí intentó transmitir calma al asegurar que los ataques estuvieron dirigidos exclusivamente a instalaciones militares en zonas poco pobladas y que los misiles fueron interceptados sin afectar a civiles. Sin embargo, con el espacio aéreo cerrado y la tensión regional en aumento, el escenario es dinámico y cualquier decisión podría modificarse en cuestión de horas.

La enfermería de la Selección argentina: uno por uno, los lesionados que preocupan a Scaloni antes de la Finalissima

La enfermería de la Selección argentina: uno por uno, los lesionados que preocupan a Scaloni antes de la Finalissima

En el horizonte más amplio aparece el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien el torneo se jugará en otro continente, una eventual profundización del conflicto podría tener derivaciones diplomáticas, logísticas o de seguridad que impacten en la organización global del evento.

Otros compromisos deportivos internacionales, como la Fórmula 1 en Bahréin y el MotoGP en Qatar, también permanecen bajo evaluación. Por ahora, la Finalissima sigue en pie, pero el contexto geopolítico convirtió a la región en un tablero inestable donde el deporte depende, más que nunca, de la evolución del conflicto.

Temas Estados Unidos de AméricaIránIsraelFédération Internationale de Football AssociationBenjamin NetanyahuFederal Bureau of InvestigationDonald TrumpGianni Infantino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial
6

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Más Noticias
Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Comentarios