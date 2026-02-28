La tensión en Medio Oriente pone bajo la lupa a la Finalissima y proyecta dudas hacia el Mundial

El interrogante inmediato gira en torno a la Finalissima, prevista para el 27 de marzo en el estadio Estadio Lusail. El encuentro entre la Selección Argentina y España, que debe disputarse en Qatar, quedó bajo observación ante el cierre del espacio aéreo qatarí y la evolución del conflicto. De acuerdo con las primeras informaciones, la CONMEBOL mantiene contacto permanente con la FIFA y, por ahora, no se adoptaron medidas formales, aunque el monitoreo es constante.