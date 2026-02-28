La tensión en Medio Oriente pone bajo la lupa a la Finalissima y proyecta dudas hacia el Mundial
Los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán impactaron en la región del Golfo y encendieron alertas sobre eventos deportivos programados en Qatar y países vecinos. La Conmebol y la FIFA siguen de cerca la situación.
La escalada bélica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior contraofensiva persa abrió un foco de incertidumbre que también alcanza al deporte internacional. Con bombardeos dirigidos a bases militares norteamericanas en la región, incluido Qatar, el impacto excede el plano geopolítico y amenaza la agenda de competencias previstas para las próximas semanas.
Según trascendió, bases en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron alcanzadas por misiles iraníes. En paralelo, en territorio iraní se suspendieron actividades futbolísticas, mientras que en el Golfo Pérsico el estado de alerta se trasladó a los organizadores deportivos.
El interrogante inmediato gira en torno a la Finalissima, prevista para el 27 de marzo en el estadio Estadio Lusail. El encuentro entre la Selección Argentina y España, que debe disputarse en Qatar, quedó bajo observación ante el cierre del espacio aéreo qatarí y la evolución del conflicto. De acuerdo con las primeras informaciones, la CONMEBOL mantiene contacto permanente con la FIFA y, por ahora, no se adoptaron medidas formales, aunque el monitoreo es constante.
El gobierno qatarí intentó transmitir calma al asegurar que los ataques estuvieron dirigidos exclusivamente a instalaciones militares en zonas poco pobladas y que los misiles fueron interceptados sin afectar a civiles. Sin embargo, con el espacio aéreo cerrado y la tensión regional en aumento, el escenario es dinámico y cualquier decisión podría modificarse en cuestión de horas.
En el horizonte más amplio aparece el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien el torneo se jugará en otro continente, una eventual profundización del conflicto podría tener derivaciones diplomáticas, logísticas o de seguridad que impacten en la organización global del evento.
Otros compromisos deportivos internacionales, como la Fórmula 1 en Bahréin y el MotoGP en Qatar, también permanecen bajo evaluación. Por ahora, la Finalissima sigue en pie, pero el contexto geopolítico convirtió a la región en un tablero inestable donde el deporte depende, más que nunca, de la evolución del conflicto.