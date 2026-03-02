¡Tucumán de Gimnasia es de Primera! Las "Lobas" lograron el ascenso a la Liga Argentina de Vóley
Tras una campaña brillante en Mendoza, el equipo dirigido por Yamil Chaya superó a San Martín de Formosa en semifinales y aseguró su regreso a la máxima categoría. Con esta gesta, el club de calle Córdoba vuelve a ostentar el privilegio de tener a sus dos planteles superiores en lo más alto del vóley nacional.
En una campaña que quedará grabada en las páginas doradas del deporte provincial, el Club Tucumán de Gimnasia logró el ascenso a la máxima categoría del vóleibol femenino argentino. El equipo de las "Lobas" aseguró su lugar en la élite para la temporada 2027, y se sumó al equipo masculino, que ya milita en la primera división.
Desde el inicio del torneo, las dirigidas por Yamil Chaya demostraron que eran candidatas al ascenso. Con un juego sólido y una mentalidad ganadora, las "Lobas" barrieron la Zona 1, terminando invictas y punteras.
El temple en los momentos decisivos
La verdadera prueba de carácter llegó en los cruces de eliminación directa. En Cuartos de Final, se midieron ante Unión de Santa Fe. Tras arrancar un set abajo, las tucumanas reaccionaron a tiempo, impusieron su ritmo y cerraron el partido con un 3-1 que las depositó en semis.
La historia se repitió en la semifinal ante San Martín de Formosa. Nuevamente, el equipo tuvo que remar contra la corriente tras perder el primer parcial. Sin embargo, la garra de las "Lobas" salió a relucir para remontar y sentenciar otro 3-1, resultado que significó el cumplimiento del gran objetivo: la vuelta a la máxima categoría del vóley nacional.
Una final entre los mejores
Con el ascenso ya en el bolsillo, Tucumán de Gimnasia y Glorias Argentinas, de Buenos Aires (los dos mejores de la fase regular) se enfrentaron para definir el título. Fue una batalla de cinco sets donde el espectáculo estuvo a la altura de las expectativas. Finalmente, Glorias se quedó con el primer puesto tras vencer por 3-2, pero nada pudo empañar el festejo de la delegación tucumana.
Institución de elite
Este ascenso tiene un sabor especial para la institución. Con este logro, Tucumán de Gimnasia vuelve a posicionar a sus dos planteles superiores en Primera División, un hito que ya había alcanzado a principios de 2024. Tras el descenso de las chicas en abril de aquel año, el club se propuso recuperar la plaza de inmediato. Hoy, con el masculino consolidado en la LVA y el femenino de regreso en la LAF, el "Lobo" tucumano confirma su jerarquía a nivel nacional.
Los nombres del gran logro
El plantel estuvo conformado por las armadoras Elena Guerrico y Candela Corvalán; las líberos Ana Matar y Mayra Burgos; las centrales Lara Bersani, Rocío Aramayo y Bárbara Re; las puntas Giovanna Chiaramonte, Florencia Razzeto, Karihen Fortuny, Camila Palczikowski, y Celeste Domínguez; y las opuestas Jimena Sánchez y Camila Medina.