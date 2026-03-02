¡Tucumán de Gimnasia es de Primera! Las "Lobas" lograron el ascenso a la Liga Argentina de Vóley

Este ascenso tiene un sabor especial para la institución. Con este logro, Tucumán de Gimnasia vuelve a posicionar a sus dos planteles superiores en Primera División, un hito que ya había alcanzado a principios de 2024. Tras el descenso de las chicas en abril de aquel año, el club se propuso recuperar la plaza de inmediato. Hoy, con el masculino consolidado en la LVA y el femenino de regreso en la LAF, el "Lobo" tucumano confirma su jerarquía a nivel nacional.