Tucumán de Gimnasia pone en marcha su 2026 con doble frente competitivo

El plantel masculino de Tucumán de Gimnasia retomó los entrenamientos el viernes 2 de enero, con la mira puesta en la segunda parte de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/2026. Bajo la conducción de Marcelo “Chato” Díaz, el equipo comenzó una preparación intensa en doble turno, combinando trabajos de pesas y pelota, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Tour 4 del certamen.