¿Cuántos puntos lleva Domingo Miotti con Montpellier en el Top 14 de Francia?

El apertura tucumano atraviesa una temporada consagratoria en el rugby europeo: suma 196 puntos en el Top 14, fue figura en la última victoria de Montpellier y se mantiene en la pelea por ser el máximo anotador del campeonato.

En un Top 14 cada vez más exigente y parejo, el nombre de Domingo Miotti se repite fecha tras fecha. El apertura tucumano no solo se consolidó como conductor de Montpellier Hérault Rugby, sino que además se transformó en uno de los máximos goleadores del torneo francés: según datos de Eurosport, ya acumula 196 puntos en la temporada y quedó a apenas cinco del líder, el neozelandés Harry Plummer, que suma 201 con ASM Clermont Auvergne. Vale mencionar que Miotti consiguió los 196 puntos a partir de tres tries, 27 penales, 47 conversiones y dos drops.

El último fin de semana volvió a dejar en claro su importancia. En la contundente victoria 41-17 frente a Racing 92, Miotti aportó 16 puntos, incluidos penales de larga distancia que inclinaron definitivamente el desarrollo. Pero su influencia fue más allá de la efectividad frente a los postes.

El tucumano jugó siempre en la cara de la defensa, atacó la línea con decisión y generó quiebres a partir de pases en el contacto que rompieron el sistema defensivo rival. Asumió la conducción en los momentos clave y mostró personalidad para manejar los tiempos del partido. Incluso después de un error que derivó en el try de Gaël Fickou, supo recomponerse rápidamente y guiar a su equipo hacia un triunfo que lo mantiene en el tercer puesto de la tabla.

En la conducción encontró un socio ideal en el medio scrum escocés Ali Price, con quien conforma una dupla dinámica, que combina velocidad, lectura y precisión. Esa sociedad fue clave para sostener la intensidad ofensiva de Montpellier y aprovechar cada oportunidad en campo rival.

La regularidad del apertura argentino no pasa desapercibida. En la única semana de receso del Seis Naciones, los torneos domésticos europeos recuperaron protagonismo y varios argentinos aprovecharon para mostrarse. En ese contexto, Miotti aparece como uno de los nombres fuertes de cara a la primera convocatoria que dará a conocer Felipe Contepomi para una concentración en Londres con jugadores que militan en el Viejo Continente, pensando en la temporada previa al Mundial de Australia.

Con 196 puntos y una influencia creciente en el juego de su equipo, el tucumano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En un campeonato tan competitivo como el Top 14, su nombre ya no es una sorpresa: es una certeza.

Temas Domingo MiottiTop 14
