Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo

Desde la última aparición pública que hizo Ricky Martin en Argentina, no volvió a dar shows ni a sembrar esperanzas entre sus seguidores locales. Pero la semana pasada, después de tres años sin cantar para su público argentino, el artista puertorriqueño anunció un regreso a lo grande. Las entradas están a punto de salir a la venta, pero solo para un selecto grupo.
Este lunes a partir del mediodía, la página AllAccess pondrá a disposición de algunos usuarios la preventa de entradas para ver a Ricky Martin en el Campo de Polo. El expendio será exclusivo para clientes Santander durante las primeras 24 horas o hasta agotar stock. Lo que suceda primero habilitará el inicio de la venta general de entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricky Martin en Argentina?
La venta para clientes Santander aceptará tarjetas de crédito y de débito y se podrán hacer pagos hasta en seis cuotas sin interés. La financiación aplicará sólo al valor de la entrada y no al recargo por servicio. Cada cliente podrá comprar, como máximo, cuatro entradas. Mañana, martes –u hoy, apenas se agoten los 10.000 cupos de preventa–, se habilitará la venta general de entradas. Se recibirán tarjetas de crédito Santander Visa, American Express y Mastercard y hasta seis cuotas sin interés, con las mismas condiciones que para la preventa.
El tour comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su gran parada en Argentina el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, donde el artista volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.
El estadio estará dividido en seis áreas con entradas y costos diferenciados. El más económico estará a $99.000 y corresponderá al Campo de pie. Luego seguirán las plateas y plateas preferenciales, a $120.000 y $150.000. Las áreas más cercanas serán el VIP, a $180.000; VIP Oro a $220.000; y el VIP Platino a $250.000. A todas las entradas se les debe agregar el costo del cargo por servicio.
Desde AllAccess también informaron parte del setlist que programó el artista para su show. “Desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como ‘Livin’ la Vida Loca’, ‘She Bangs’, ‘The Cup of Life’ y ‘María’, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como ‘Fuego de Noche, Nieve de Día’, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como ‘Vente Pa’ Ca’ y ‘La Mordidita’”.