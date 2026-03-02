Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricky Martin en Argentina?

La venta para clientes Santander aceptará tarjetas de crédito y de débito y se podrán hacer pagos hasta en seis cuotas sin interés. La financiación aplicará sólo al valor de la entrada y no al recargo por servicio. Cada cliente podrá comprar, como máximo, cuatro entradas. Mañana, martes –u hoy, apenas se agoten los 10.000 cupos de preventa–, se habilitará la venta general de entradas. Se recibirán tarjetas de crédito Santander Visa, American Express y Mastercard y hasta seis cuotas sin interés, con las mismas condiciones que para la preventa.