Historia en La Paternal: un japonés volvió a marcar en el fútbol argentino tras 25 años
Ryoga Kida, juvenil de Argentinos Juniors rescató un empate ante Barracas Central con una pirueta sobre el final del partido. Es el primer futbolista de su país en convertir en nuestra liga desde que Naohiro Takahara lo hiciera con la camiseta de Boca en 2001.
En una tarde donde el clima en el Estadio Diego Armando Maradona estaba enrarecido por la reciente eliminación en la Copa Libertadores, surgió una figura inesperada para calmar los ánimos y escribir una página dorada en las estadísticas del fútbol nacional. Ryoga Kida, el delantero japonés de 20 años que llegó a Argentinos Juniors hace dos temporadas, anotó su primer gol en Primera División y le permitió a su equipo rescatar un punto agónico frente a Barracas Central.
El gol de Kida quebró una sequía de un cuarto de siglo para los futbolistas nipones en Argentina. El último antecedente de un compatriota suyo marcando en nuestra élite se remonta a Naohiro Takahara, quien en noviembre de 2001 anotó un tanto para Boca Juniors ante Lanús. Desde entonces, el paso de jugadores asiáticos por el país fue esporádico y sin efectividad en las redes, hasta que esta aparición de Kida en el minuto 44 del segundo tiempo terminó con la racha.
Sus antecedentes en la Reserva, donde acumuló 33 partidos, seis goles y dos asistencias, respaldaron la confianza del cuerpo técnico. En una entrevista con un medio japonés, Kida explicó su ambición de cruzar el mundo: “Siempre he admirado a jugadores sudamericanos como Luis Suárez y Lionel Messi. Quiero consolidar mi estilo dentro del fútbol sudamericano. Irme a una edad temprana me permite absorber más y mejorar mi nivel. Además, Argentina es una nación ganadora de la Copa del Mundo”.
Sobre su elección del "Bicho", el atacante demostró haber estudiado la historia del club de La Paternal. “Es famoso por ser el equipo en el que empezó Diego Maradona, pero también he descubierto que Alexis Mac Allister, que actualmente juega en Liverpool, también vino de Argentinos. Eso me lo ha hecho sentir más familiar de alguna manera. Me hace pensar que deben tener un sistema de formación de jóvenes muy sólido”, destacó sobre la institución que ahora lo tiene como protagonista de un hecho histórico para el fútbol asiático en nuestro país.