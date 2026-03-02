Historia en La Paternal: un japonés volvió a marcar en el fútbol argentino tras 25 años

Sobre su elección del "Bicho", el atacante demostró haber estudiado la historia del club de La Paternal. “Es famoso por ser el equipo en el que empezó Diego Maradona, pero también he descubierto que Alexis Mac Allister, que actualmente juega en Liverpool, también vino de Argentinos. Eso me lo ha hecho sentir más familiar de alguna manera. Me hace pensar que deben tener un sistema de formación de jóvenes muy sólido”, destacó sobre la institución que ahora lo tiene como protagonista de un hecho histórico para el fútbol asiático en nuestro país.