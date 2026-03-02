Secciones
Show de Lionel Messi en la remontada de Inter Miami: así fueron sus primeros goles oficiales de 2026

Inter Miami protagonizó una remontada memorable frente a Orlando City al imponerse 4-2 en el denominado Clásico del Sol, luego de comenzar el partido con una desventaja de dos goles. El equipo dirigido por Javier Mascherano atravesaba un inicio complejo tras la dura derrota sufrida en el debut ante Los Ángeles FC, pero la aparición de Lionel Messi cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Durante la primera parte, el conjunto rosa mostró dificultades para encontrar fluidez y sufrió errores que facilitaron la ventaja rival. Incluso uno de los goles llegó tras una pérdida de Rodrigo De Paul, mientras el equipo intentaba acomodarse en el campo. Sin embargo, el capitán argentino comenzó a insinuar la reacción con varias intervenciones ofensivas que anticipaban un cambio de escenario.

Antes del descanso, Messi ya había generado peligro con una definición de taco anulada por posición adelantada y un mano a mano que fue contenido por el arquero Maxime Crépeau. También estuvo cerca con un tiro libre que rozó la red externa y confundió a los hinchas, que llegaron a celebrar anticipadamente lo que parecía un gol.

En el complemento, el ingreso de Mateo Silvetti le dio mayor intensidad al ataque y permitió que el Inter Miami adelantara sus líneas. El descuento llegó rápidamente y, pocos minutos después, Messi marcó su primer gol oficial de 2026 con un potente remate desde la medialuna que se clavó en el ángulo, iniciando definitivamente la remontada.

El capitán que cambió la historia del clásico

Cuando el partido entraba en su tramo final, el equipo mantuvo la presión hasta dar vuelta el resultado y Messi cerró la noche con otro gol de tiro libre tras detectar una mala ubicación de la barrera rival. Con dos definiciones brillantes, el argentino lideró la reacción de las "Garzas" y dejó un mensaje claro en el inicio de la temporada: sigue siendo decisivo incluso en los momentos más adversos.

