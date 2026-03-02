Show de Lionel Messi en la remontada de Inter Miami: así fueron sus primeros goles oficiales de 2026

El capitán que cambió la historia del clásico

Cuando el partido entraba en su tramo final, el equipo mantuvo la presión hasta dar vuelta el resultado y Messi cerró la noche con otro gol de tiro libre tras detectar una mala ubicación de la barrera rival. Con dos definiciones brillantes, el argentino lideró la reacción de las "Garzas" y dejó un mensaje claro en el inicio de la temporada: sigue siendo decisivo incluso en los momentos más adversos.