Chahla en el inicio de sesiones ordinarias: "Creemos en un Estado que acompaña y que es transparente"

La intendenta de la capital, Rossana Chahla, destacó durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante la importancia de la participación comunitaria y el compromiso del gobierno municipal con el desarrollo de la ciudad. La mandataria enfatizó que la transformación es posible gracias a los vecinos, quienes cada día aportan la fuerza necesaria para avanzar en la mejora de la calidad de vida.
Según Chahla, el municipio se distingue por priorizar el orden, la inversión y la presencia activa del Estado para abordar los retos que enfrenta la ciudad. En contraste con quienes optan por el individualismo, su Gobierno se centra en un Estado como un aliado que ordena y mejora la calidad de vida, defendiendo la libertad como derecho a vivir en una patria justa y soberana.
El discurso de Chahla también resaltó la importancia de la memoria histórica, al recordar a próceres como Domingo Faustino Sarmiento, Juan Manuel de Rosas, José María Paz, Manuel Belgrano, Manuel Dorrego, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Belgrano, Juan Manuel de Rosas, José de San Martín, entre otros, destacando la capacidad de estos personajes para mirar más allá de su tiempo y actuar en consecuencia con el momento histórico.
Chahla sostuvo que la gestión municipal se fundamenta en la construcción de un legado ciudadano, apoyada en la transparencia y la eficiencia. Para garantizar la ejecución de recursos públicos, más de 35 licitaciones públicas se realizaron en los últimos tres meses, por un monto total de $28 mil millones. Además, el municipio certificó normas de calidad ISO 9001 en el proceso de control de los servicios de mantenimiento de espacios verdes, garantizando la mejora continua de sus procesos y resultados.
Las frases más destacadas de Chahla en el inicio de sesiones ordinarias
- "En un contexto complejo donde muchos eligen correrse o mirar hacia otro lado, nosotros elegimos hacernos cargo. Nosotros creemos en un Estado que acompaña y que es transparente. Por eso, la mayor parte de los fondos que administra el municipio se ejecutan mediante licitaciones públicas. Solamente, en los últimos tres meses, hemos llamado a más de 35".
- "Recuperamos maquinaria vial y el parque automotor; incorporamos equipamiento; reorganizamos los equipos operativos; en dos años reparamos 70.957 baches; intervenimos 329 cuadras con obras de pavimento; jerarquizamos las cercanías del Mercofrut; recuperamos 602 veredas y 94 rampas e incorporamos 47 nuevos cruces semaforizados. Además, iniciamos un Plan de Saneamiento y Recuperación Total de las avenidas".
- "Profundizamos el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) como una política estratégica para ordenar los flujos vehiculares y peatonales, priorizando siempre la seguridad vial. Instalamos 579 metros lineales de reductores de velocidad, 333 nomencladores, 163 nuevas señales de tránsito y 412 paradas de colectivos, de las cuales 34 son inteligentes. Priorizamos el fortalecimiento de las capacidades de control del Estado municipal, en ese sentido secuestramos más de 10.300 vehículos y labramos 110.000 actas de infracción".
- "La recuperación de la ciudad también incluyó la puesta en valor de los espacios públicos. En estos dos años intervenimos y revalorizamos 67 plazas y llevamos adelante el mismo estándar de calidad tanto en el centro como en cada barrio".
- "Estamos liderando la batalla ambiental. En dos años de gestión, hemos erradicado el 40% de los basurales de la ciudad, lo que equivale a 211 espacios, los cuales hemos transformado en lugares de encuentro. Incorporamos tecnología en nuestro Centro de Monitoreo Ambiental sumando 160 cámaras y sistemas de GPS instalados en los camiones recolectores".
- "La ciudad cuenta con 505 cámaras operativas y 10 Corredores Universitarios Seguros. Pasamos de un sistema de videovigilancia tradicional a un ecosistema basado en inteligencia artificial. Incorporamos 305 nuevas cámaras con IA mediante licitación pública, que se sumaron a las 200 existentes".
- "La reapertura de la Asistencia Pública Municipal fue una de las decisiones más importantes. Desde su reapertura en abril de 2024, ya registró más de 320.000 consultas. Uno de los hitos fue la apertura del Piso Rosa y la puesta en marcha del Circuito de la Mujer. Ya pasaron más de 12.500 mujeres. Asimismo, fortalecimos los Centros de Atención Comunitaria para llevar la salud a cada barrio: 14 centros en zonas clave superaron las 209.000 consultas".
- "En un escenario de regresión económica nacional, esta gestión sostiene un municipio presente, que planifica, protege, y es administrado con responsabilidad, integridad destinando cada recurso a las necesidades reales de la gente, los 365 días del año. Como Alberdi nos enseñó, el gobierno existe para hacer justicia, no ganancias".
- "Señor Gobernador, la unión es nuestra mayor fortaleza. Compartimos una misma mirada sobre el desarrollo, sobre el futuro que queremos construir y un profundo amor por nuestra tierra y por nuestra gente. Cuando avanzamos juntos no hay desafío que no podamos superar. Porque la unidad es la fuerza que nos permitió crecer en el pasado y nos permitirá construir el futuro. Convoco a cada bloque político a continuar trabajando con responsabilidad, sin mezquindades y con la madurez que la ciudadanía espera de nosotros".