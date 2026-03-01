Chahla en el inicio de sesiones ordinarias: "Creemos en un Estado que acompaña y que es transparente"

- "Señor Gobernador, la unión es nuestra mayor fortaleza. Compartimos una misma mirada sobre el desarrollo, sobre el futuro que queremos construir y un profundo amor por nuestra tierra y por nuestra gente. Cuando avanzamos juntos no hay desafío que no podamos superar. Porque la unidad es la fuerza que nos permitió crecer en el pasado y nos permitirá construir el futuro. Convoco a cada bloque político a continuar trabajando con responsabilidad, sin mezquindades y con la madurez que la ciudadanía espera de nosotros".