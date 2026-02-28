"¡Bienvenido al "Decano", Julio!": Atlético Tucumán oficializó a César Falcioni como su nuevo técnico

Mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, la institución le dio la bienvenida al DT y destacó su amplia trayectoria dentro del fútbol argentino, remarcando que su arribo al “Gigante del Norte” representa el comienzo de una nueva etapa al frente del plantel profesional. La CD apuesta a la experiencia de Falcioni para reordenar al equipo y marcar un rumbo competitivo en lo que resta de la temporada.