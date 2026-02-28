Secciones
"¡Bienvenido al "Decano", Julio!": Atlético Tucumán oficializó a César Falcioni como su nuevo técnico

El club anunció su llegada a través de las redes sociales. Asumirá el miércoles y estará presente contra Racing en el "José Fierro".

Hace 2 Hs

Atlético Tucumán hizo oficial a su nuevo entrenador. A través de sus redes sociales, el club confirmó la llegada de Julio César Falcioni como director técnico del primer equipo, poniendo fin a la incertidumbre que se había generado en los últimos días tras la salida de Hugo Colace. El experimentado entrenador de 69 años asumirá formalmente el cargo el próximo miércoles, dando inicio a un nuevo proceso deportivo en el “Decano”.

Mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, la institución le dio la bienvenida al DT y destacó su amplia trayectoria dentro del fútbol argentino, remarcando que su arribo al “Gigante del Norte” representa el comienzo de una nueva etapa al frente del plantel profesional. La CD apuesta a la experiencia de Falcioni para reordenar al equipo y marcar un rumbo competitivo en lo que resta de la temporada.

Antes de su presentación formal, el flamante entrenador estará presente este martes en el estadio Monumental José Fierro, donde observará el encuentro que Atlético disputará frente a Racing. Tal como informó el club, ese compromiso será dirigido por el técnico interino Ramiro González, quien continuará al mando del equipo hasta la asunción oficial del nuevo cuerpo técnico.

¿Cómo estará integrado el cuerpo técnico de Falcioni?

Falcioni llegará acompañado por un grupo de trabajo ya definido. Su cuerpo técnico estará integrado por Néstor Omar Piccoli y Leandro Daniel Somoza como ayudantes de campo, mientras que Kenshi Omar Piccoli se desempeñará como preparador físico. De esta manera, el entrenador comenzará su ciclo con un equipo de confianza para afrontar el desafío deportivo que se abre en Tucumán.

El anuncio concluyó con un mensaje institucional de bienvenida y buenos deseos para esta nueva etapa: “¡Bienvenido al Decano, Julio! ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!”, publicó la entidad en sus redes sociales, oficializando así el inicio del ciclo Falcioni.

Temas Julio César FalcioniArgentinaClub Atlético TucumánAtlético TucumánHugo ColaceTorneo Apertura 2026
