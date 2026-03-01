San Martín pasó del desconcierto inicial a una reacción que evitó un golpe mayor

Como un equipo que sale dormido al primer tiempo y despierta recién después del descanso, San Martín mostró dos caras completamente diferentes en el empate frente a Deportivo Maipú por 2 a 2, una versión apagada y desordenada que preocupó durante largos pasajes y otra cargada de rebeldía que permitió rescatar un punto cuando el panorama parecía irreversible. Por eso, aunque los hinchas se retiraron de La Ciudadela con una sensación cercana al alivio por cómo se había desarrollado la primera mitad, el análisis final dejó una conclusión inevitable: si las aspiraciones son pelear en los primeros puestos del torneo, todavía hay mucho por mejorar.