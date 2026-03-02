Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: el cráneo La Madrid tenía “más cicatrices que hueso”

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: el cráneo La Madrid tenía “más cicatrices que hueso”
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 6 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánLa RiojaGregorio Aráoz de La MadridRecuerdos fotográficosCarlos Páez de la Torre (h)
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos. La Madrid: guerrero, poeta, vidalero, un poco loco

Recuerdos fotográficos. La Madrid: guerrero, poeta, vidalero, un poco loco

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

¿Votaron sin saber lo que hacían?

¿Votaron sin saber lo que hacían?

Lo más popular
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla
1

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”
2

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”

La tragedia personal que inspiró Hamlet
3

La tragedia personal que inspiró Hamlet

Un drama shakesperiano situado en Miami
4

Un drama shakesperiano situado en Miami

5

Una teoría posible de la lectura

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra
6

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Más Noticias
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Un drama shakesperiano situado en Miami

Un drama shakesperiano situado en Miami

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Comentarios