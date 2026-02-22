Una victoria que puede ser cimiento para el "Santo"

“Hicimos un partido completo”, declaró Andrés Yllana tras su primer éxito como entrenador del equipo de Bolívar y Pellegrini. La satisfacción de jugadores y cuerpo técnico a orillas de la General Paz pareció corresponder tanto a las formas como al resultado en sí mismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el empate en cero en el debut ante Patronato en La Ciudadela las ganas habían prevalecido sobre el buen juego.