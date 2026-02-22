Una victoria que puede ser cimiento para el "Santo"

Jugadores felices, que golpeaban con las palmas de sus manos las ventanillas del micro, al ritmo de una canción. Al dejar atrás el estadio “Tres de Febrero” tras vencer 1-0 a Almagro el sábado, el plantel de San Martín rescató del baúl de los recuerdos una escena cuyo antecedente más inmediato se remontaba exactamente a ocho meses atrás.
La última vez que el “Santo Tucumano” se había retirado triunfador de un partido a domicilio había sido en Caballito, ante Ferro, el 22 de junio de 2025, una fría pero soleada tarde de invierno en la que un doblete de Juan Cruz Esquivel depositó al equipo por entonces todavía dirigido por Ariel Martos nuevamente en la cima de su zona.
Desde entonces -segunda fecha de la segunda rueda del torneo pasado- y hasta este sábado en José Ingenieros -coincidentemente, la segunda fecha de la ronda inaugural del actual-, el “Santo” sólo había conocido empates (3) y derrotas (5) fuera de casa. Un registro inversamente proporcional al de la campaña de visitante en la primera parte de la temporada 2025, cuando San Martín metió un total de cinco victorias en territorio ajeno.
El dato numérico pone en perspectiva la importancia del triunfo sobre el “Tricolor” y le da contexto a una actuación que incluso vale más por su potencial de siembra a futuro que por su cosecha actual en puntos.
En ese sentido, la victoria sobre el conjunto de Gabriel Gómez podría convertirse, el tiempo lo dirá, en la piedra basal sobre la cual se asiente la construcción de este nuevo San Martín.
“Hicimos un partido completo”, declaró Andrés Yllana tras su primer éxito como entrenador del equipo de Bolívar y Pellegrini. La satisfacción de jugadores y cuerpo técnico a orillas de la General Paz pareció corresponder tanto a las formas como al resultado en sí mismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el empate en cero en el debut ante Patronato en La Ciudadela las ganas habían prevalecido sobre el buen juego.
Esta vez, la actuación resultó más equilibrada en cuanto a fortalezas exhibidas. “Cuando el equipo tuvo que jugar lo hizo. Y cuando hubo que luchar el partido, lo luchó. Desde el juego, la estrategia y principalmente lo espiritual, se entregó hasta lo último”, resumió el entrenador.
¿Cuáles fueron las señales de ‘equipo serio’ que el “Santo” exhibió en ante Almagro? Unas cuantas, más allá de la estrechez del resultado final y de algún que otro sofocón experimentado en los tramos finales de ambos tiempos.
Por caso, no dejó pasar su primera oportunidad y se aferró a la ventaja con inteligencia. Además, el gol de Nicolás Ferreyra llegó de pelota parada, un aspecto prometedor, en el que San Martín puede hacerse fuerte, en particular por la altura y el oficio para cabecear de sus dos centrales, que por otra parte volvieron a ser bastiones.
Además de “Fosa” Ferreyra y Ezequiel Parnisari, abundaron los rendimientos individuales altos. Alan Cisnero volvió a estar entre los más destacados, y los desempeños de Benjamín Borasi, Laureano Rodríguez y Guillermo Rodríguez, entre otros, sorprendieron gratamente a los hinchas.
En lo colectivo, la estrategia dispuesta por Yllana arrojó dividendos. La flexibilidad por sobre el dogma es también una virtud.
“Nos gusta tener un poco más la pelota, la circulación, pero nos adaptamos al (mal estado del) campo, lo habíamos mandado a ver. Por eso, en lugar de iniciar jugando en corto, preferimos hacerlo en largo, además de intentar ganar las segundas pelotas para salir rápido y comenzar a jugar”, señaló ante una consulta de LA_GACETA_en José Ingenieros.
El entrenador indicó también otros aspectos en los que entiende que su equipo evolucionó con relación al debut. “Mejoramos en las presiones, estuvimos más cortos sin pelota y generamos más situaciones. Además, el equipo nunca se metió atrás”, aseguró.
Otro aspecto para destacar fueron las respuestas que llegaron desde el banco, ante la “epidemia” de salidas por lesiones o golpes (Matías García, Guillermo Rodríguez y Víctor Salazar). “Me gusta que sea un grupo competitivo. Eso me facilita elegir jugadores y equivocarme poco”.
También feliz por lo sucedido, Facundo Pérez Castro, ponderó: “Lo bueno es que de a poquito vamos encontrando funcionamiento. Mejoramos en la creación de juego y estuvimos firmes en todas las líneas. Estos partidos con orden y un poquito de suerte se ganan”.
“Reconstruimos todo un plantel, salimos a jugar con nueve futbolistas nuevos… Esta victoria potencia el punto que sacamos el otro día en Tucumán”, agregó el director deportivo, antes de aclarar que San Martín aún no se retiró del mercado.
Y a modo de mensaje final, un Yllana primerizo, feliz por haber dado a luz su victoria bautismal en San Martín, sostuvo: “Si querés ganar, tenés que hacer cosas para ganar; para que las cosas te pasen tenés que hacerlas”.