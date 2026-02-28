Mac Allister y Castellanos marcaron en el duelo entre Liverpool y West Ham

El West Ham intentó reaccionar en el inicio del segundo tiempo con un tanto de Tomás Soucek, pero el Liverpool volvió a estirar la ventaja a través de Cody Gakpo a los 70 minutos. Poco después, a los 75', el argentino "Taty" Castellanos apareció con un certero cabezazo tras un centro de Jarrod Bowen para marcar el segundo descuento de los "Hammers". Sin embargo, un gol en contra de Axel Disasi a los 82 minutos selló el 5-2 definitivo a favor de los de Merseyside.