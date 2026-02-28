Secciones
Mac Allister y Castellanos marcaron en el duelo entre Liverpool y West Ham

Los "Reds" golearon 5-2 al West Ham y se mantienen firmes en la pelea por la clasificación a la Champions League. El volante campeón del mundo anotó el tercero de los "Reds", mientras que el delantero mendocino descontó para unos "Hammers" que siguen en zona de descenso.

En una tarde inspirada en Anfield, el Liverpool no tuvo piedad frente al West Ham y lo goleó por 5-2 en el marco de la fecha 28 de la Premier League. El encuentro tuvo un ritmo vertiginoso desde el arranque y contó con un fuerte protagonismo de los futbolistas argentinos: Alexis Mac Allister convirtió para el local y Valentín "Taty" Castellanos hizo lo propio para la visita.

El marcador se abrió temprano, a los cinco minutos, cuando Hugo Ekitiké aprovechó un córner para poner el 1-0. La superioridad de los dirigidos por Arne Slot se consolidó a los 24 minutos gracias a un cabezazo del capitán Virgil van Dijk. Antes del cierre de la primera mitad, llegaría el momento del "Colorado": a los 43 minutos, tras una serie de rebotes, Mac Allister definió con clase al ángulo izquierdo para estampar el 3-0 parcial y desatar el delirio de la hinchada local.

El West Ham intentó reaccionar en el inicio del segundo tiempo con un tanto de Tomás Soucek, pero el Liverpool volvió a estirar la ventaja a través de Cody Gakpo a los 70 minutos. Poco después, a los 75', el argentino "Taty" Castellanos apareció con un certero cabezazo tras un centro de Jarrod Bowen para marcar el segundo descuento de los "Hammers". Sin embargo, un gol en contra de Axel Disasi a los 82 minutos selló el 5-2 definitivo a favor de los de Merseyside.

Con este resultado, el Liverpool alcanza las 48 unidades y se ubica en la quinta posición, igualando la línea del Manchester United en la lucha directa por el último cupo a la próxima Champions League. Por su parte, el panorama para el equipo de Londres es crítico: sumaron su tercera derrota consecutiva y permanecen hundidos en la zona de descenso con solo 25 puntos, a dos de la salvación que hoy marca el Nottingham Forest.

Los próximos días serán movidos para ambos: el Liverpool deberá enfocarse en la quinta ronda de la FA Cup (6 de marzo ante Wolverhampton) y en el cruce de octavos de Champions contra Galatasaray, mientras que el West Ham buscará aire en la copa nacional frente al Brentford el 9 de marzo.

Temas InglaterraLiga PremierWest Ham UnitedAlexis Mac AllisterLiverpool Football Club
