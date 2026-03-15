La avalancha de presentación de nuevos productos de Apple comenzará el lunes

“Nos espera una gran semana. ¡Todo comienza el lunes por la mañana!”, escribió Tim Cook en X (ex Twitter). El CEO de Apple puso en la publicación un breve video en el que se ve cómo se muerde el logotipo de Apple. Sin más detalles le puso tono a lo que ya se sabía de la “Apple Experiencie” que era su comienzo. El resto es todo filtración, pero de primera mano. Tres días, cinco productos y ningún evento a la vista según Mark Gurman, el periodista con las mejores fuentes dentro de la compañía.
Los lanzamientos se escalonarían entre el lunes y miércoles. Sin keynote (las galas de presentación de la compañía), sin streaming público, solo comunicados de prensa y una experiencia presencial simultánea en Nueva York, Londres y Shanghái el jueves para los medios de comunicación.
Gurman no ha detallado exactamente qué llega cada día, pero si se especula con el peso que tiene cada producto, en las redes sociales varios usuarios se pusieron el traje planeadores. Como la estrella es el iPhone 17e, se estima será el primer producto.
El sucesor del iPhone 16e llega con cinco mejoras sobre su predecesor: chip A19, MagSafe, el nuevo módem C1X para 5G más rápido y el chip N1 con soporte para Wi Fi 7. En los siguientes días se presentarán iPads y laptops. Entre los que se incluyen un nuevo MacBook Air con chip M5 (laptop), MacBook Pros renovados de 14 y 16 pulgadas con chips M5 Pro y M5 Max, posiblemente dos Apple Studio Displays actualizados y nuevos iPads (iPad básico de 12.ª generación y iPad Air con chip M4).
¿Qué pasará en Argentina con los nuevos productos?
Argentina siempre tiene su "ritmo propio" con Apple, pero el panorama para este 2026 es mucho más favorable al de años anteriores con respecto a la distribución. Principalmente porque la empresa reforzó su red en Argentina. Por ejemplo, Mercado Libre ya cuenta con una tienda oficial de la marca donde los productos de la “Apple Experiencie” suelen aparecer ahí unas pocas semanas después del lanzamiento.
Los precios estimados en el país, por comparación con los estadounidenses y agregando las tasas de impuestos, superarán el millón de pesos. El iPhone 17e se rumorea que en Estados Unidos costará unos U$U599. En el país su precio rondará entre $1.200.000 y $1.500.000.
A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r— Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026