La avalancha de presentación de nuevos productos de Apple comenzará el lunes

“Nos espera una gran semana. ¡Todo comienza el lunes por la mañana!”, escribió Tim Cook en X (ex Twitter). El CEO de Apple puso en la publicación un breve video en el que se ve cómo se muerde el logotipo de Apple. Sin más detalles le puso tono a lo que ya se sabía de la “Apple Experiencie” que era su comienzo. El resto es todo filtración, pero de primera mano. Tres días, cinco productos y ningún evento a la vista según Mark Gurman, el periodista con las mejores fuentes dentro de la compañía.