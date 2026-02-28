¿Qué pasa con tu presión arterial si comés una banana todos los días?

Mantener la presión arterial bajo control suele estar asociado a una palabra que a muchos les cuesta cumplir: restricción. Generalmente, el primer consejo médico es reducir el consumo de sal. Sin embargo, existe una estrategia igual de efectiva y mucho más sabrosa que consiste en sumar, en lugar de restar. Añadir más potasio a la dieta es una de las formas más sencillas de proteger el corazón, y la banana es el aliado ideal.