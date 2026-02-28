Secciones
En un escenario de 53 metros y con su energía sensual y arrolladora, Chayanne hizo vibrar Córdoba: los detalles del show

El referente del pop latino deslumbró la noche cordobesa frente a 18.000 personas que aceptaron la cita del fin de semana.

Chayanne se presentó en un escenario de 53 metros de ancho. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3) Chayanne se presentó en un escenario de 53 metros de ancho. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
Hace 1 Hs

La provincia de Córdoba recibió a los residentes de las distintas jurisdicciones, movidos por el afán de entonar las canciones que marcaron generaciones de la mano del “Padre de Latinoamérica”. Chayanne se presentó en La Docta con una convocatoria contundente, plazas agotadas y un despliegue técnico propio de un espectáculo de escala internacional. Así, 18.000 personas vivieron una noche inolvidable.

El conmovedor gesto de Chayanne: visitó a una fan internada con cáncer que no pudo ir a su show

El paso del tiempo no pudo siquiera notarse en la energía arrolladora del artista, que este viernes se presentó frente al estadio de Instituto, en Alta Córdoba. Durante más de dos horas y con una cancha atiborrada de gente, el puertorriqueño deslumbró con sus clásicos, sus pasos cargados de sensualidad y su facilidad para arrancar lágrimas entre el público, en el marco de su gira mundial.

Chayanne con un montaje de escala internacional

Al igual que en el Movistar Arena, en el que también agotó las localidades, el boricua continuó el tramo argentino de su tour en el territorio cordobés, donde llevó a cabo su puesta en escena coreográfica, baladas coreadas a gritos y un encuentro cercano con sus seguidores. Todo lo hizo instalado en un escenario de unos 53 metros de ancho y un arsenal técnico capaz de garantizar la visibilidad desde todos los ángulos del recinto y dar soporte a las danzas que caracterizan sus presentaciones.

Durante más de dos horas sin parar y junto a un cuerpo de 10 bailarines, Chayanne deslumbró en la noche cordobesa. Entre el griterío ensordecedor por sus piruetas, el cantante recorrió su ya conocido repertorio: “Provócame”, “Y tú te vas” y “Lo dejaría todo” hicieron estallar el coliseo Juan Domingo Perón.

El furor y nuevas fechas 

Desde el medio Cadena 3 advirtieron la aglomeración de edades. Distintas generaciones se reunieron en un show transversal en franjas etarias. No faltaron los temas nuevos ni el momento más esperado: el segmento de bachata. Con su estilo seductor y cómplice, el intérprete inició un clásico “Oye, Ricky, tráeme una” y, en segundos, una fanática subió al escenario para bailar con él, mientras alrededor estallaban los carteles y los gritos de: “¡Yo, yo, yo!”.

Tras las entradas agotadas del 27 de febrero, la organización sumó una segunda presentación para el próximo 11 de marzo en el mismo predio de Alta Córdoba. Para este encuentro, aún se encuentran algunas ubicaciones disponibles en los diferentes sectores del complejo, una gran noticia para quienes se quedaron con las ganas de vivir esta experiencia.

