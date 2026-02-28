En un escenario de 53 metros y con su energía sensual y arrolladora, Chayanne hizo vibrar Córdoba: los detalles del show

Chayanne con un montaje de escala internacional

Al igual que en el Movistar Arena, en el que también agotó las localidades, el boricua continuó el tramo argentino de su tour en el territorio cordobés, donde llevó a cabo su puesta en escena coreográfica, baladas coreadas a gritos y un encuentro cercano con sus seguidores. Todo lo hizo instalado en un escenario de unos 53 metros de ancho y un arsenal técnico capaz de garantizar la visibilidad desde todos los ángulos del recinto y dar soporte a las danzas que caracterizan sus presentaciones.