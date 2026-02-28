Guía práctica para rescatar ropa: cómo eliminar a las manchas de forma definitiva

Las manchas en la ropa de aceites y grasas representan uno de los mayores desafíos químicos en el cuidado textil. A diferencia de las manchas hidrológicas, el aceite penetra en las fibras y se adhiere mediante enlaces hidrofóbicos, lo que hace que un lavado convencional sea insuficiente. Para salvar una prenda, es crucial entender el proceso de extracción por absorción y emulsificación. Aquí te dejamos algunas recomendaciones prácticas y comprobadas.