Jim Carrey recibe el César de Honor y devela información poco conocida de su origen

La 51ª edición de los Premios César en Francia dedicó una de sus noches más memorables al actor Jim Carrey, quien acudió a la capital francesa para recibir el prestigioso César de Honor. Este reconocimiento celebró su versatilidad artística, destacando tanto su maestría en la comedia física como su capacidad para el drama psicológico. Durante la gala, el protagonista de clásicos cinematográficos recibió una ovación histórica por parte del público, que se rindió ante su carisma y la profundidad emocional que proyecta en cada uno de sus trabajos.