“Mordiscos peligrosos”: 40 años del primer protagónico de Jim Carrey, ahora en Prime Video

Carrey interpreta a Mark Kendall, un ingenuo estudiante de secundaria que se convierte en víctima de una condesa vampiro, encarnada por Lauren Hutton, quien necesita sangre joven para mantener su juventud. La cinta, que recaudó alrededor de diez millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, pasó de recibir críticas mixtas -The New York Times la calificó de “con más estilo que ingenio”- a convertirse en un clásico de culto para los amantes del cine ochentero.