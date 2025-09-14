Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

“Mordiscos peligrosos”: 40 años del primer protagónico de Jim Carrey, ahora en Prime Video

La comedia de vampiros estrenada en 1985 se convirtió en un clásico de culto y permite revisitar los inicios de la carrera del actor canadiense.

Hace 2 Hs

Cuarenta años después de su estreno en cines, “Mordiscos peligrosos” aterrizó en el catálogo de Prime Video, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de revivir una de las primeras películas protagonizadas por Jim Carrey

Dirigida por Howard Storm, la comedia mezcla humor adolescente, estética ochentera y sátira del hedonismo hollywoodense.

Carrey interpreta a Mark Kendall, un ingenuo estudiante de secundaria que se convierte en víctima de una condesa vampiro, encarnada por Lauren Hutton, quien necesita sangre joven para mantener su juventud. La cinta, que recaudó alrededor de diez millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, pasó de recibir críticas mixtas -The New York Times la calificó de “con más estilo que ingenio”- a convertirse en un clásico de culto para los amantes del cine ochentero.

“Mordiscos peligrosos”: 40 años del primer protagónico de Jim Carrey, ahora en Prime Video

Además de ser un hito en la carrera de Carrey, la película marcó una de las primeras apariciones cinematográficas de Megan Mullally y consolidó la fórmula de comedia adolescente que mezclaba humor, horror y sátira. 

Ahora, su llegada a Prime Video permite redescubrir un filme que, aunque olvidado por la taquilla inicial, se ganó un lugar especial entre los seguidores del género y del actor.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
3

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Video: así fue el impactante accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

Video: así fue el impactante accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

“Por favor, recen mucho: el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Tucumán vibró con el festival Norte Rock y sus 15.000 almas rockeras

Tucumán vibró con el festival Norte Rock y sus 15.000 almas rockeras

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Comentarios