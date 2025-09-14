“Mordiscos peligrosos”: 40 años del primer protagónico de Jim Carrey, ahora en Prime Video

Cuarenta años después de su estreno en cines, “Mordiscos peligrosos” aterrizó en el catálogo de Prime Video, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de revivir una de las primeras películas protagonizadas por Jim Carrey.
Dirigida por Howard Storm, la comedia mezcla humor adolescente, estética ochentera y sátira del hedonismo hollywoodense.
Carrey interpreta a Mark Kendall, un ingenuo estudiante de secundaria que se convierte en víctima de una condesa vampiro, encarnada por Lauren Hutton, quien necesita sangre joven para mantener su juventud. La cinta, que recaudó alrededor de diez millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, pasó de recibir críticas mixtas -The New York Times la calificó de “con más estilo que ingenio”- a convertirse en un clásico de culto para los amantes del cine ochentero.
Además de ser un hito en la carrera de Carrey, la película marcó una de las primeras apariciones cinematográficas de Megan Mullally y consolidó la fórmula de comedia adolescente que mezclaba humor, horror y sátira.
Ahora, su llegada a Prime Video permite redescubrir un filme que, aunque olvidado por la taquilla inicial, se ganó un lugar especial entre los seguidores del género y del actor.