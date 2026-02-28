Pakistán bombardea Kabul en “guerra abierta” contra los talibanes

Disparos de artillería

Cerca del paso fronterizo clave de Torkham, un periodista de AFP vio disparos de artillería desde las 9H30 (05H00 GMT) del viernes. Los combates alcanzaron el campo de Omari, que acoge a los repatriados afganos cerca del puesto fronterizo. “Los niños, las mujeres y los ancianos corrían”, contó Gander Khan, un repatriado de 65 años, de pie frente a hileras de tiendas de campaña. “Aquí, muy cerca, impactó una bala. Vi sangre, hirió a dos o tres niños y a dos o tres mujeres”, declaró a la AFP. Zarghon, un repatriado de 44 años que solo dio su nombre de pila, afirmó que dos o tres niños habían desaparecido en medio del pánico.