Pakistán le declaró la guerra a los talibanes que gobiernan Afganistán

“Nuestra paciencia ha llegado a su límite. Ahora es guerra abierta entre nosotros y ustedes”, publicó Asif en la red social X, en un mensaje que marcó el endurecimiento de la postura de Pakistán frente a los talibanes de Afganistán. La advertencia se conoció en medio de una nueva ola de choques armados a lo largo de la Línea Durand, el límite de unos 2.600 kilómetros trazado en el siglo XIX y nunca reconocido oficialmente por Kabul.