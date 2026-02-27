Pakistán le declaró la guerra a los talibanes que gobiernan Afganistán

La tensión histórica entre Pakistán y Afganistán dio un salto decisivo en las últimas horas, luego de que el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, anunciara el inicio de una “guerra abierta” contra los talibanes que gobiernan Kabul. La declaración formalizó un quiebre diplomático que se venía gestando tras semanas de enfrentamientos en la frontera común.
“Nuestra paciencia ha llegado a su límite. Ahora es guerra abierta entre nosotros y ustedes”, publicó Asif en la red social X, en un mensaje que marcó el endurecimiento de la postura de Pakistán frente a los talibanes de Afganistán. La advertencia se conoció en medio de una nueva ola de choques armados a lo largo de la Línea Durand, el límite de unos 2.600 kilómetros trazado en el siglo XIX y nunca reconocido oficialmente por Kabul.
Horas antes del anuncio, fuertes explosiones sacudieron la capital afgana. En distintos barrios de Kabul se escucharon detonaciones y sobrevuelos de aviones de combate durante la madrugada. “El primer par de explosiones ocurrió lejos de nuestra ubicación. Las últimas fueron mucho más próximas, sacudieron la casa y tras cada detonación se escuchaban aviones de combate”, relató un residente bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.
Según la versión oficial afgana, las fuerzas bajo control de los talibanes lanzaron una ofensiva contra posiciones militares paquistaníes en respuesta a bombardeos previos ejecutados por Islamabad. El Ministerio de Defensa de Afganistán informó que las operaciones se desplegaron en cinco provincias orientales y aseguró haber capturado 17 puestos militares y causado la muerte de 40 soldados de Pakistán.
“En respuesta a las repetidas rebeliones e insurrecciones del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand”, afirmó el portavoz afgano Zabihullah Mujahid. Las autoridades de Kabul también sostuvieron que varios efectivos paquistaníes fueron capturados con vida.
Islamabad rechazó de plano esos reportes. El portavoz del primer ministro Shehbaz Sharif, Mosharraf Ali Zaidi, afirmó: “Hasta este momento, no ha habido soldados paquistaníes capturados ni martirizados. Cualquier afirmación sobre daños en Pakistán es poco más que una fantasía de los representantes de la India en Afganistán”. De acuerdo con la versión paquistaní, sus fuerzas respondieron a los ataques y provocaron “numerosas bajas en el lado afgano, así como la destrucción de puestos y equipos”.
La reacción de Pakistán
En un comunicado difundido por el Ministerio de Información, Pakistán denunció que Afganistán abrió “fuego no provocado” en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y advirtió que la respuesta fue “inmediata y efectiva”. El texto añadió: “Pakistán tomará todas las medidas necesarias para garantizar su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos”.
El trasfondo del conflicto está ligado al accionar del Talibán paquistaní (TTP), al que Islamabad responsabiliza por el incremento de atentados en su territorio. Días antes de la declaración de “guerra abierta”, Pakistán llevó a cabo bombardeos en zonas fronterizas, informando la muerte de al menos 70 militantes. Kabul desmintió esa cifra y aseguró que entre las víctimas había civiles, incluidas mujeres y niños, además de denunciar una “violación del espacio aéreo y la soberanía” nacional.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, defendió los ataques previos al señalar: “Esos ataques de precisión se realizaron contra campamentos de entrenamiento del Talibán paquistaní en la frontera afgana, en respuesta a recientes atentados en Pakistán”. También aclaró: “No tenemos nada contra el pueblo de Afganistán”.
Pese a un alto el fuego negociado por Qatar, los combates no cesaron y las conversaciones celebradas en noviembre no lograron avances concretos. En este contexto, la declaración de guerra de Pakistán contra los talibanes de Afganistán abre un escenario de mayor incertidumbre regional, con acusaciones cruzadas, disputas históricas por la frontera y un deterioro sostenido de la seguridad en ambos lados de la Línea Durand.
¿Qué es la Línea Durand?
La Línea Durand es la frontera que separa a Pakistán de Afganistán. Tiene una extensión aproximada de 2.600 kilómetros y fue establecida en 1893, cuando la región formaba parte del Imperio Británico en la India.
Lleva el nombre de Mortimer Durand, el diplomático británico que firmó el acuerdo con el entonces emir afgano, Abdur Rahman Khan. El objetivo del pacto era definir las áreas de influencia entre el Imperio Británico y Afganistán, que actuaba como Estado tapón frente a la expansión del Imperio ruso en Asia Central.
Divide territorios habitados históricamente por comunidades pastunes, que quedaron repartidas a ambos lados de la frontera. Cuando Pakistán se independizó en 1947, heredó esa delimitación. Sin embargo, Afganistán nunca la reconoció formalmente como frontera internacional definitiva.
Desde entonces, la zona ha sido un foco permanente de tensión. Islamabad considera la Línea Durand una frontera legítima y cerrada, mientras que Kabul cuestiona su validez histórica y política. Además, en esa franja operan distintos grupos armados, incluidos sectores vinculados a los talibanes, lo que convierte al área en un punto clave para la seguridad regional.