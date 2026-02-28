El fundador de Twitter sacudió la industria tecnológica: despidió a 4.000 empleados

El anuncio que hizo Jack Dorsey se caracterizó por la masividad de su decisión, pero más que nada por la razón. “La IA no reduce el trabajo. Lo transforma, lo acelera, y en los casos más honestos, lo reemplaza”, es una de las reflexiones del empresario en la carta en la que explica porqué despidió a 4.000 de sus casi 8.000 empleados que están por el planeta. El fundador de Twitter y actual CEO de Block le dio un cimbronazo a la industria tecnológica y "responsabilizó" a la Inteligencia Artificial.