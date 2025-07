¿Un chat sin conexión a internet? El creador de Twitter presentó Bitchat y aseguró que es posible

Bitchat: una gran apuesta por la privacidad

A diferencia de las aplicaciones de mensajería convencionales, los mensajes de Bitchat no se almacenarían en la nube ni en servidores externos. Se guardarían únicamente en los dispositivos de los usuarios y, lo que es aún más relevante, se podrían eliminar de forma automática después de un tiempo determinado. Otra ventaja es que no se generarían copias de seguridad, lo que eliminaría cualquier riesgo de filtraciones o accesos no autorizados.