Adiós al sarro y a las bacterias: por qué el vinagre blanco es clave en la limpieza del baño y la cocina

La limpieza profunda del baño y la cocina no termina en las superficies visibles. Los conductos de ventilación y los desagües suelen acumular residuos que no se perciben a simple vista, pero que pueden transformarse en un foco infeccioso si no se higienizan con regularidad. En ese contexto, especialistas en limpieza aconsejan el uso de vinagre blanco como una alternativa eficaz para sanear estos sectores de difícil acceso.
El poder del vinagre blanco se explica por su composición química. Su principal componente es el ácido acético, una sustancia con propiedades antibacterianas y antifúngicas que contribuye a reducir microorganismos peligrosos. Entre ellos, bacterias específicas como la Salmonella o la E. coli.
Otro aspecto determinante es su nivel de acidez. El vinagre blanco posee un pH de 2,2, un valor considerablemente más bajo que el de otras bebidas comunes, cuyo pH suele ubicarse en 3 o por encima de ese número. Esta diferencia potencia su capacidad desinfectante.
Un artículo de la BBC destacó además su eficacia para neutralizar olores. Al rociar o verter el líquido sobre una superficie, comienza de inmediato un proceso de descomposición de minerales y hongos acumulados en las cañerías. El ácido acético impide la reproducción y reubicación de bacterias, debilitando su acción dentro de los conductos.
Por qué es útil en las rejillas
Las rejillas funcionan como receptores constantes de residuos orgánicos e inorgánicos. En esos espacios proliferan bacterias y microorganismos que pueden afectar el bienestar de quienes habitan el hogar si no se mantiene una adecuada asepsia.
En este escenario, el vinagre blanco aparece como una solución eficaz para disolver el sarro y neutralizar agentes patógenos presentes en las cañerías. Además de limpiar, contribuye a prevenir la formación de obstrucciones severas.
La acumulación de residuos en los desagües genera aromas desagradables asociados a la descomposición. El vinagre actúa sobre el origen del problema y elimina el hedor, posicionándose como una alternativa a los productos químicos industriales.
Su uso evita la exposición a sustancias potencialmente nocivas y reduce el impacto ambiental, ya que no contamina el agua con compuestos tóxicos, consignó La Nación.
Si bien su olor acre puede resultar intenso, los especialistas sugieren complementar la limpieza con tres cucharadas de jugo de limón. Este agregado no solo refuerza la eliminación de hongos, sino que deja un ambiente más fresco.
Paso a paso para limpiar el desagüe
Para que el procedimiento sea efectivo, se recomienda seguir una serie de pasos:
Verter un chorro abundante de vinagre blanco sobre la rejilla.
Esperar cinco minutos para que el ácido actúe y comience a degradar grasa y sarro.
Cepillar la superficie y luego volcar agua caliente, lo que facilita el desprendimiento de residuos en el interior de la cañería.
Tras el enjuague, aguardar otros cinco minutos antes de añadir el jugo de limón para completar la higienización.
La constancia es clave. Repetir este método una vez por semana ayuda a evitar la formación de colonias bacterianas resistentes y mantiene las cañerías libres de olores. De esta manera, se garantiza un entorno sanitario más seguro en los espacios más sensibles del hogar.