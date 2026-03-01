Adiós al sarro y a las bacterias: por qué el vinagre blanco es clave en la limpieza del baño y la cocina

La limpieza profunda del baño y la cocina no termina en las superficies visibles. Los conductos de ventilación y los desagües suelen acumular residuos que no se perciben a simple vista, pero que pueden transformarse en un foco infeccioso si no se higienizan con regularidad. En ese contexto, especialistas en limpieza aconsejan el uso de vinagre blanco como una alternativa eficaz para sanear estos sectores de difícil acceso.