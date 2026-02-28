Caña de azúcar: la Sociedad Rural será sede de la XXIV Reunión Técnica Nacional

El programa incluirá conferencias plenarias y presentaciones internacionales. En el marco de un acuerdo con el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (Ipaat), participará la ingeniera Claudia Calero Cifuentes, presidenta de Asocaña (Colombia). También estará presente una delegación de Brasil encabezada por Hugo Cagno Filho, presidente de UDOP, junto a otros especialistas.