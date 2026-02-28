Caña de azúcar: la Sociedad Rural será sede de la XXIV Reunión Técnica Nacional

Los días 19 y 20 de marzo, se realizará en la Sociedad Rural de Tucumán la XXIV Reunión Técnica Nacional organizada por la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (Satca), un encuentro que reunirá a especialistas, productores, industriales y empresas vinculadas al sector sucroalcoholero.
Durante las jornadas se presentarán cerca de 70 trabajos científicos y técnicos desarrollados en los últimos dos años, que abarcan desde mejoras en manejo agrícola y procesos industriales hasta innovación tecnológica y sostenibilidad productiva.
La reunión se consolida como un espacio de actualización clave para un sector que enfrenta nuevos desafíos vinculados a eficiencia, competitividad y aprovechamiento integral de la caña de azúcar.
El programa incluirá conferencias plenarias y presentaciones internacionales. En el marco de un acuerdo con el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (Ipaat), participará la ingeniera Claudia Calero Cifuentes, presidenta de Asocaña (Colombia). También estará presente una delegación de Brasil encabezada por Hugo Cagno Filho, presidente de UDOP, junto a otros especialistas.
Además de la exposición de trabajos, el evento generará instancias de intercambio entre investigación, producción y empresas proveedoras de tecnología, favoreciendo la incorporación de nuevas herramientas a los sistemas productivos.
El programa detallado se difundirá próximamente. Las inscripciones se habilitarán en los próximos días a través de las redes oficiales de Satca, donde se publicarán las novedades del encuentro del próximo mes.