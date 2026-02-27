San Martín entre bajas y regresos: Yllana redefine el equipo para recibir a Deportivo Maipú

Las prácticas no se detienen en el complejo “Natalio Mirkin”. A medida que se acerca el partido contra Deportivo Maipú, el movimiento es constante y la intensidad marca el ritmo de cada jornada. Allí, entre ejercicios tácticos, trabajos físicos y charlas individuales, Andrés Yllana ultima detalles para definir el equipo que este domingo se enfrentará al “Botellero” en La Ciudadela, en un partido clave para sostener el buen momento futbolístico que atraviesa San Martín tras la victoria como visitante frente a Almagro.
El entrenador sabe que el desafío inmediato no solo pasa por el rival mendocino, sino también por rearmar piezas ante una baja sensible. Matías “Caco” García sufrió un desgarro que lo mantendrá alejado de las canchas durante las próximas semanas, obligando al cuerpo técnico a modificar la estructura del medio campo. La ausencia del volante representa un contratiempo importante, teniendo en cuenta su influencia en la generación de juego y el equilibrio del equipo.
En ese escenario, quien aparece con mayores chances de quedarse con el lugar es Nicolás Castro. El mediocampista fue quien ingresó en su reemplazo durante el triunfo en José Ingenieros y dejó una imagen positiva tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros. Su dinámica y capacidad para asociarse en ofensiva encajan dentro de la idea que pretende sostener Yllana. Sin embargo, el entrenador todavía evalúa alternativas y mantiene abiertas otras variantes: Jorge Juárez y Kevín López también son opciones que analiza para completar la zona media, dependiendo del planteo táctico que decida utilizar frente al “Botellero”.
Dos regresos en el equipo
Dentro de las noticias alentadoras, el cuerpo técnico recupera una pieza importante en defensa.
El lateral derecho Elías López ya trabaja a la par del grupo luego de superar una distensión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo y estará disponible para el encuentro frente a Deportivo Maipú. Su regreso amplía las posibilidades en el sector derecho y le devuelve al equipo una alternativa habitual dentro del esquema.
Otro caso que sigue de cerca el cuerpo médico es el de Nahuel Gallardo. El defensor ingresó en la etapa final de recuperación de un esguince severo en el tobillo izquierdo y evoluciona favorablemente. Por estas horas, el CT analiza si lo incluirá dentro de la lista de convocados o si optará por preservarlo algunos días más para evitar riesgos y apuntar a que llegue en plenitud física al próximo compromiso.
No obstante, no todo son buenas noticias en los pasillos de La Ciudadela. En las últimas horas se confirmó que Leonardo Gastón Monroy sufrió un micro desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y, si los tiempos se cumplen, podría reincorporarse a los trabajos con el grupo durante la próxima semana.
A esta situación se suma la de Nicolás “Chuny” Moreno, quien ya fue operado tras sufrir la rotura de ligamentos de la rodilla derecha -la misma lesión que lo había marginado durante gran parte de la temporada pasada- y que ahora lo obligará a iniciar un nuevo proceso de recuperación, permaneciendo fuera de las canchas por un período prolongado.
Con este panorama, Yllana terminará de definir en las próximas horas las variantes para enfrentar al conjunto mendocino. La duda principal pasa por sostener la mayoría de nombres que consiguieron el triunfo fuera de casa o introducir modificaciones tanto en la última línea como en la generación de juego. Mientras tanto, en el “Natalio Mirkin” el trabajo continúa sin pausas, con un plantel enfocado en llegar de la mejor manera al duelo del domingo.