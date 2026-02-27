San Martín entre bajas y regresos: Yllana redefine el equipo para recibir a Deportivo Maipú

En ese escenario, quien aparece con mayores chances de quedarse con el lugar es Nicolás Castro. El mediocampista fue quien ingresó en su reemplazo durante el triunfo en José Ingenieros y dejó una imagen positiva tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros. Su dinámica y capacidad para asociarse en ofensiva encajan dentro de la idea que pretende sostener Yllana. Sin embargo, el entrenador todavía evalúa alternativas y mantiene abiertas otras variantes: Jorge Juárez y Kevín López también son opciones que analiza para completar la zona media, dependiendo del planteo táctico que decida utilizar frente al “Botellero”.