Con entradas a $100.000, Lanús recibirá visitantes frente a Boca

La hazaña de Lanús en la Recopa Sudamericana todavía está fresca, pero la gestión de Nicolás Russo ya puso los pies en la tierra. Apenas horas después de la gesta en el Maracaná, el presidente del "Granate" confirmó que el duelo ante Boca Juniors por la Liga Profesional se jugará con público visitante. La medida, avalada por la Aprevide y el Ministerio de Seguridad bonaerense, habilitará un sector para 10 mil hinchas del club de la Ribera, aunque el privilegio de estar en el estadio Néstor Díaz Pérez tendrá un costo poco habitual para el bolsillo argentino: cada localidad se venderá a 100.000 pesos.