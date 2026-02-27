Secciones
Seguridad

Piden 9 años de cárcel para la consejera escolar acusada de hacer una denuncia falsa de abuso sexual

Fiorella Damiani está acusada de falso testimonio. El miércoles 4 de marzo se conocerá la sentencia.

Piden 9 años de cárcel para la consejera escolar acusada de hacer una denuncia falsa de abuso sexual
Hace 3 Hs

Este martes empezó el juicio contra Fiorella Damiani, la consejera escolar acusada de haber realizado una denuncia falsa de abuso sexual. La mujer acusó a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra de haberla violado, pero en los videos registrados del encuentro sexual comprobaron que las relaciones fueron consensuadas.

Durante el debate que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Criminal N°1 de Bahía Blanca, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado Juan Vitalini solicitaron durante los alegatos de cierre que Damiani recibiera una pena de nueve años de cárcel.

El abogado de la consejera escolar, por su parte, solicitó al tribunal que su defendida sea absuelta o que se le aplique el mínimo de la condena, según informó el medio bahiense La Nueva.

Fuentes a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, indicaron que Damiani había empezado a declarar el miércoles pero el jueves decidió no continuar con su relato debido a que se sentía mal.

La consejera escolar de La Libertad Avanza en Bahía Blanca se encuentra acusada de falso testimonio tras denunciar una falsa violación, que derivó en la detención de Álvarez y Pereyra.

Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2017, después de que los tres involucrados se encontraran en el bar “Chop-Chop” en Punta Alta con motivo de un festejo de cumpleaños, se retiraran del lugar juntos y continuaran la noche en la casa de uno de ellos.

Damiani se encuentra detenida desde el 10 de abril de 2025. La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles 4 de marzo.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán
2

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
3

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
4

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo
5

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

Homicidio en Villa 9 de Julio: hallaron a un hombre muerto a golpes y hay dos detenidos

Homicidio en Villa 9 de Julio: hallaron a un hombre muerto a golpes y hay dos detenidos

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

Alberto Lebbos: “La impunidad sigue recorriendo los cimientos de las instituciones”

Alberto Lebbos: “La impunidad sigue recorriendo los cimientos de las instituciones”

Caso Paulina Lebbos: 20 años, 14 fiscales y una causa atravesada por polémicas

Caso Paulina Lebbos: 20 años, 14 fiscales y una causa atravesada por polémicas

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Comentarios