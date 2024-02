Leche de cucaracha: cuáles son sus propiedades y por qué deberíamos consumirla

Consumir lácteos en el desayuno no es algo fuera de lo común, sobre todo cuando se trata de bebibles como el yogurt o la leche. Esta última es uno de los alimentos predilectos en esta etapa del día, debido a su valor nutricional. Generalmente estamos acostumbrados a que esta provenga de un ser vivo como la vaca, sin embargo existe otro organismo que puede proporcionar este nutriente y no, no es un mamífero, es un insecto y uno que puede resultar un tanto repulsivo para muchas personas.