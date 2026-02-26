Sorpresa total: el Rally Transmontaña analiza dejar Tucumán y mudarse a otra provincia

El Rally Transmontaña podría atravesar un cambio histórico después de más de tres décadas disputándose en Tucumán. Según distintas versiones que comenzaron a circular en el ambiente del enduro, la competencia se trasladaría a Jujuy al menos para las ediciones de este año y de 2027, con la posibilidad de extender el acuerdo hasta 2028. La información, difundida por el sitio especializado Mototime.com.ar, generó múltiples reacciones entre pilotos y fanáticos en redes sociales, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.