Tarucas realizará dos variantes para visitar a Peñarol
Tomás Dande ingresará por Facundo Cardozo en la única modificación respecto al debut ante Selknam; mientras que Estanislao Pregot entrará por Matías Sauze. La franquicia del NOA mantendrá su base para el duelo en Montevideo por la Fecha 2 del Súper Rugby Américas.
Tarucasya tiene confirmado el equipo para visitar a Peñarol en el estadio Charrúa, en el marco de la segunda fecha del Súper Rugby Américas. El cuerpo técnico decidió realizar dos variantes respecto al conjunto que goleó 41-13 a Selknam en Tucumán: Tomás Dande ingresará en la tercera línea en lugar de Facundo Cardozo; mientras que la otra es el ingreso de Estanislao Pregot por Matías Sauze.
La apuesta es clara: sostener la estructura que funcionó en el debut y retocar lo mínimo necesario para afrontar un partido que se anticipa intenso y físico. Dande se sumará a Agustín Sarelli y Thiago Sbrocco en la tercera línea, buscando equilibrio entre despliegue, tackle y presencia en el contacto.
La primera línea continuará con Benjamín Garrido (1), Raúl Guraiib (2) y Francisco Moreno (3), trío que mostró firmeza en el scrum y buena coordinación en las formaciones fijas. En la segunda línea estarán Ignacio Marquieguez (4) y Luciano Asevedo (5), aportando potencia y trabajo en el juego aéreo.
En la conducción, Estanislao Pregot (9) e Ignacio Cerrutti (10) serán quienes manejen los tiempos del equipo. En el centro de la cancha, Mateo Pasquini, Bautista Estofan y Matías Orlando serán piezas clave para sostener el equilibrio entre defensa y ataque, mientras que Tomás Vanni y Tomás Elizalde aportarán velocidad y profundidad.
El antecedente del año pasado en Uruguay, con triunfo incluido, ilusiona. Sin embargo, el plantel mantiene los pies sobre la tierra. La idea es consolidar el funcionamiento colectivo y confirmar que el sólido debut en “La Caldera del Parque” fue el primer paso de un proceso que apunta alto.
Con una sola modificación y la base intacta, Tarucas intentará dar otro golpe fuera de casa y seguir construyendo su camino en el Súper Rugby Américas.