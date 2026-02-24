Fue puntal de Los Pumas 7s y ahora quiere ayudar a Tarucas a dar el salto en el Súper Rugby Américas

Son cuatro surgidos de Tigres (a Elizalde se le suman José Calderoni, Pedro Coll y Franco Marini) y uno de Gimnasia y Tiro (Ignacio Marquieguez). Aunque cada uno tiene su departamento, la convivencia es total. Se reúnen a comer y a jugar a las cartas; como una especie de herramienta para combatir la soledad. “Lo hacemos para no aburrirnos”, confiesa sobre ese búnker salteño en el corazón del “Jardín de la República”.