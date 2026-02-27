La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

Las características

Prestarle atención a los síntomas, especialmente si son situaciones que no se experimentaron, es clave en la patología y su detección. Lo poco que trascendió del episodio que tuvo la actriz tiene que ver con dolores de cabeza. Tampoco trascendió cómo se comportaba la famosa con su diagnóstico: uno de los errores más comunes es que se suspende la medicación. Muchas personas, al sentirse bien, dejan de tomar la medicación para la presión que suele ser crónica.