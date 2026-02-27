La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

Gran Hermano comenzó con algunos imprevistos que hicieron que dos participantes abandonaran el programa a pocas horas de abrirse las puertas de la casa en la que convivirán hasta junio. Por motivos médicos, Divina Gloria salió del show, hasta el momento, con chances de regresar si es que su evolución lo permite.
La actriz que no entró precisamente buscando fama, una de las razones por las que suelen jugar los participantes, se convirtió en ícono del humor cuando se sumó al elenco de Alberto Olmedo en el emblemático ciclo televisivo “No toca botón”. Eso sucedió en los años 80 cuando muchos de los participantes del programa no habían nacido.
Martha Gloria Goldsztern, su verdadero nombre, tuvo un episodio de presión arterial alta que derivó en que el equipo médico que asesora a la producción del programa que se emite por Telefe ordenara su salida. La mujer de 64 años fue trasladada a una clínica donde se le sigue realizando un chequeo general.
Según el comunicado que leyó Santiago del Moro en el programa del miércoles por la noche, Gloria tuvo un “cuadro de hipertensión”. El diagnóstico es una de las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo. Aproximadamente 1 de cada 3 adultos padece esta condición, mientras que en el país la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo reflejaron que 4 de cada 10 argentinos la padece.
Las características
Prestarle atención a los síntomas, especialmente si son situaciones que no se experimentaron, es clave en la patología y su detección. Lo poco que trascendió del episodio que tuvo la actriz tiene que ver con dolores de cabeza. Tampoco trascendió cómo se comportaba la famosa con su diagnóstico: uno de los errores más comunes es que se suspende la medicación. Muchas personas, al sentirse bien, dejan de tomar la medicación para la presión que suele ser crónica.
Los dolores de cabeza súbito y muy intensos -así habría sido lo que le pasó a la actriz- son indicadores de que la presión está elevada. Registrar la subida y cuánto resulta clave para estabilizar al hipertenso que por su condición tiene más riesgo de sufrir un ACV o infarto.
Que Gloria tenga esa condición no es sorpresivo en cuanto las estadísticas que hay en el país. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los argentinos consumen excesivamente la sal, casi el doble de lo recomendado. Más del 45% de la población es sedentaria y no realiza actividad física suficiente. En cuanto a sobrepeso y obesidad, Argentina tiene una de las tasas de obesidad más altas de la región, lo que eleva directamente la presión arterial.
El tratamiento del hipertenso no es solo tomar una o más pastillas. La medicación es una mitad; la otra tiene que ver también con el manejo del estrés para evitar registros que terminan en internación. Y la Casa de Gran Hermano no es precisamente un hogar que mantenga la armonía.