Secciones
SociedadActualidad

Salió al fondo de su casa y encontró un yacaré de casi dos metros en la piscina

Un residente chaqueño se sintió en peligro al encontrar un reptil de 1.80 metros en la piscina de su casa.

Salió al fondo de su casa y encontró un yacaré de casi dos metros en la piscina Foto: Policía de Chaco
Hace 1 Hs

Una aparición extraordinaria y atemorizante alteró no sólo al residente de una casa, sino a todo un barrio de Chaco. La localidad de Colonia Benítez activó los sensores de alerta cuando una noche, un hombre decidió salir de su hogar, como en cualquiera de sus recorridos habituales, al parquizado del fondo de su casa. Para su sorpresa, detectó sin demasiada precisión una extraña figura debajo del agua. Pero enseguida supo que la criatura en la piscina excedía sus capacidades de captura.

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

El barrio San Andrés se agitó por la aparición de un yacaré overo de 1,80 metros en la piscina de un vecino. En cuanto vio al reptil, el dueño de la vivienda convocó a las autoridades para que se encargaran del poderoso animal y liberaran su casa. El operativo llamó la atención de los lugareños y el sargento Germán Franco confirmó las especificaciones del reptil.

Post Instagram

El video del traslado fue publicado por la cuenta de Instagram @naturalezareptil –un centro de rescate– y se viralizó rápidamente. El yacaré overo, que es nativo de las regiones subtropicales y tropicales de Sudamérica, habita las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. La intervención tuvo éxito y el animal fue atrapado sin dejar rastros de lesiones propias ni a los rescatistas.

Encuentran a la pitón más larga del mundo

Otra increíble y aún más monstruosa aparición tuvo lugar en Bali. Unos exploradores y un fotógrafo de vida salvaje encontraron a “La Baronesa”, una pitón de 7,2 metros de largo y 96,6 kilogramos. El reptil fue fotografiado y logró ingresar al Libro Guinness de los Récords como la más grande encontrada en el planeta en su especie.

El responsable de su hallazgo considera que solo tuvo suerte al dar con “La Baronesa”. “No creo en absoluto que esta sea la serpiente salvaje más grande. Todavía hay maravillas ahí fuera. Esta es una de ellas, y no creo que sea la última”, declaró el fotógrafo Radu Frentiu para un artículo de la revista de ciencias y biología National Geographic.

A fines de 2025 empezaron a circular los rumores sobre una pitón gigante y Frentiu viajó junto a Díaz Nugraha, un manipulador de serpientes, a Sulawesi, donde se decía que estaba el animal. La sorpresa fue enorme al encontrarla en persona. El 18 de enero se filmó y documentó mediante fotografía la medición de la pitón, sin que esta estuviera sedada.

Temas Chaco
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”
2

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos
3

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja: los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial
4

"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Lengua Floja": los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada
5

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”
6

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Más Noticias
“Cuándo subo”: cómo descargar y usar la app para ver dónde vienen los colectivos en la capital

“Cuándo subo”: cómo descargar y usar la app para ver dónde vienen los colectivos en la capital

Ke Personajes conquistó Chile: doble galardón en una noche histórica en Viña del Mar

Ke Personajes conquistó Chile: doble galardón en una noche histórica en Viña del Mar

Comenzó el primer Mercurio retrógrado del año: ¿cuáles son los signos más afectados?

Comenzó el primer Mercurio retrógrado del año: ¿cuáles son los signos más afectados?

La serie de Netflix que te va a dejar con un nudo en la garganta y sin poder apagar la tele

La serie de Netflix que te va a dejar con un nudo en la garganta y sin poder apagar la tele

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Vendió su casa y vive en un hotel: el difícil momento de una reconocida actriz tras su divorcio

Vendió su casa y vive en un hotel: el difícil momento de una reconocida actriz tras su divorcio

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Comentarios