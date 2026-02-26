Salió al fondo de su casa y encontró un yacaré de casi dos metros en la piscina

Una aparición extraordinaria y atemorizante alteró no sólo al residente de una casa, sino a todo un barrio de Chaco. La localidad de Colonia Benítez activó los sensores de alerta cuando una noche, un hombre decidió salir de su hogar, como en cualquiera de sus recorridos habituales, al parquizado del fondo de su casa. Para su sorpresa, detectó sin demasiada precisión una extraña figura debajo del agua. Pero enseguida supo que la criatura en la piscina excedía sus capacidades de captura.
El barrio San Andrés se agitó por la aparición de un yacaré overo de 1,80 metros en la piscina de un vecino. En cuanto vio al reptil, el dueño de la vivienda convocó a las autoridades para que se encargaran del poderoso animal y liberaran su casa. El operativo llamó la atención de los lugareños y el sargento Germán Franco confirmó las especificaciones del reptil.
Post Instagram
El video del traslado fue publicado por la cuenta de Instagram @naturalezareptil –un centro de rescate– y se viralizó rápidamente. El yacaré overo, que es nativo de las regiones subtropicales y tropicales de Sudamérica, habita las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. La intervención tuvo éxito y el animal fue atrapado sin dejar rastros de lesiones propias ni a los rescatistas.
Encuentran a la pitón más larga del mundo
Otra increíble y aún más monstruosa aparición tuvo lugar en Bali. Unos exploradores y un fotógrafo de vida salvaje encontraron a “La Baronesa”, una pitón de 7,2 metros de largo y 96,6 kilogramos. El reptil fue fotografiado y logró ingresar al Libro Guinness de los Récords como la más grande encontrada en el planeta en su especie.
El responsable de su hallazgo considera que solo tuvo suerte al dar con “La Baronesa”. “No creo en absoluto que esta sea la serpiente salvaje más grande. Todavía hay maravillas ahí fuera. Esta es una de ellas, y no creo que sea la última”, declaró el fotógrafo Radu Frentiu para un artículo de la revista de ciencias y biología National Geographic.
A fines de 2025 empezaron a circular los rumores sobre una pitón gigante y Frentiu viajó junto a Díaz Nugraha, un manipulador de serpientes, a Sulawesi, donde se decía que estaba el animal. La sorpresa fue enorme al encontrarla en persona. El 18 de enero se filmó y documentó mediante fotografía la medición de la pitón, sin que esta estuviera sedada.