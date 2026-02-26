Salió al fondo de su casa y encontró un yacaré de casi dos metros en la piscina

Una aparición extraordinaria y atemorizante alteró no sólo al residente de una casa, sino a todo un barrio de Chaco. La localidad de Colonia Benítez activó los sensores de alerta cuando una noche, un hombre decidió salir de su hogar, como en cualquiera de sus recorridos habituales, al parquizado del fondo de su casa. Para su sorpresa, detectó sin demasiada precisión una extraña figura debajo del agua. Pero enseguida supo que la criatura en la piscina excedía sus capacidades de captura.