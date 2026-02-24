Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Entre las selvas y pantanos de Bali, Indonesia, empezó a correrse la voz de un reptil gigante que atemorizaba a quienes lo veían. Después de un tiempo de búsqueda, Radu Frentiu, un fotógrafo de vida natural y salvaje, se encontró con “La Baronesa”. Se trata de una pitón reticulada que mide más de siete metros de largo y a la que el Libro Guinness de los Récords calificó como la más grande del planeta.