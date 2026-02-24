Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Entre las selvas y pantanos de Bali, Indonesia, empezó a correrse la voz de un reptil gigante que atemorizaba a quienes lo veían. Después de un tiempo de búsqueda, Radu Frentiu, un fotógrafo de vida natural y salvaje, se encontró con “La Baronesa”. Se trata de una pitón reticulada que mide más de siete metros de largo y a la que el Libro Guinness de los Récords calificó como la más grande del planeta.
El responsable de su hallazgo considera que solo tuvo suerte al dar con “La Baronesa”. “No creo en absoluto que esta sea la serpiente salvaje más grande. Todavía hay maravillas ahí fuera. Esta es una de ellas, y no creo que sea la última”, declaró Frentiu para un artículo de la revista de ciencias y biología National Geographic.
Cómo fue el encuentro de la pitón más larga del mundo
“La Baronesa” es de Bali, donde su nombre original es Ibu Baron, traducción para el nombre en español. Es un ejemplar que mide 7,2 metros y pesa 96,6 kilos con el estómago vacío. “Este animal podría tragarse fácilmente un ternero, sino una vaca adulta”, manifestó Frentiu, que lleva dos décadas viviendo y trabajando en Bali, donde vio ejemplares sorprendentes de muchas especies.
A fines de 2025 empezaron a circular los rumores sobre una pitón gigante y Frentiu viajó junto a Díaz Nugraha, un manipulador de serpientes, a Sulawesi, donde se decía que estaba el animal. La sorpresa fue enorme al encontrarla en persona. El 18 de enero se filmó y documentó mediante fotografía la medición de la pitón, sin que esta estuviera sedada.
Es por eso que los descubridores creen que podría medir más que 7,2 metros. “Bajo anestesia, los músculos de una serpiente se relajan por completo, lo que podría añadir entre un 10 y un 15% más a su longitud”, expuso la revista NatGeo. Esta estimación permite pensar que Ibu Baron podría medir entre 7,9 y 8,3 metros de largo en realidad.
Pero la conservación de las pitones reticuladas –o, mejor dicho, las grandes serpientes en general– corre un gran peligro. La pérdida de su hábitat natural y el decrecimiento de sus presas –animales grandes que pueden saciarlas– disminuyeron en el último tiempo. En consecuencia, las pitones se acercaron más a las aldeas de la zona, despertando temor entre sus pobladores que, para protegerse, las matan.
Pero Budi Purwanto, un conservacionista local, decidió poner bajo resguardo a la serpiente para evitar que la mataran o vendieran. Por ello le armó un refugio para que viviera con otras serpientes rescatadas. Es que los animales que podría comer también escasean en la zona y, en caso de circular libremente, “La Baronesa” se acercaría a las regiones pobladas, despertando una reacción de terror. Es que además de poder capturar presas grandes, la letalidad de esta pitón es suficiente para matar humanos.