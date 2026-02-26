Secciones
¿A qué hora jugará Tarucas frente a Peñarol?

La segunda fecha del Súper Rugby Américas ya está en marcha y uno de los cruces más atractivos del fin de semana será el que protagonizarán Peñarol y Tarucas en Montevideo.

CELEBRACIÓN. Pasquini saluda a Orlando luego de un try de Tarucas frente a Selknam. CELEBRACIÓN. Pasquini saluda a Orlando luego de un try de Tarucas frente a Selknam. Osvaldo Ripoll/LA GACETA
Hace 2 Hs

La segunda fecha del Súper Rugby Américas ya está en marcha y uno de los cruces más atractivos del fin de semana será el que protagonizarán Peñarol y Tarucas en Montevideo. El encuentro se disputará mañana a las 20 en el estadio Charrúa y contará con el arbitraje de Gonzalo de Achával.

Para el equipo del NOA será una prueba exigente en condición de visitante, en una cancha que suele imponer ritmo alto y donde el conjunto uruguayo se hace fuerte. El duelo corresponde a la Fecha 2 del certamen y marcará el segundo compromiso oficial de Tarucas en la temporada.

La franquicia tucumana llega con el envión anímico tras el contundente triunfo 41-13 frente a Selknam en “La Caldera del Parque”, un partido en el que mostró solidez en el pack, eficacia en las formaciones fijas y una defensa intensa. Ahora, el desafío será sostener esa producción lejos de casa y frente a un rival que también apunta a ser protagonista.

Peñarol, por su parte, intentará ajustar detalles luego de un debut con aspectos a corregir, especialmente en la obtención. El conjunto charrúa buscará hacerse fuerte en su casa y aprovechar la velocidad que suele imponer la superficie sintética del Charrúa.

Los otros partidos

La Fecha 2 del Súper Rugby Américas se completará con otros tres partidos: Selknam recibirá a Yacaré el sábado 28 a las 15 en Chile; Capibaras enfrentará a Cobras ese mismo día a las 18.30 en Santa Fe; y Pampas se medirá con Dogos a las 20.30 en el CASI.

Tarucas sabe que cada punto cuenta en un torneo que se anticipa parejo y competitivo. El duelo ante Peñarol no solo será una nueva oportunidad para sumar, sino también para confirmar que el gran debut no fue casualidad, sino el inicio de una campaña con aspiraciones altas.

