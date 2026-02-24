Secciones
Así está Tarucas en la tabla del Súper Rugby Américas

La franquicia del NOA arrancó con el pie derecho y está en lo más alto mientras piensa en Peñarol. Conocé todas las posiciones y lo que se viene para el equipo naranja.

Hace 1 Hs

Aunque solo va una de las 14 fechas programadas, el público de Tucumán y la región esboza una sonrisa al ver a Tarucas en lo más alto de las posiciones del Súper Rugby Américas: quiere que se haga costumbre.

Tras el triunfo 41-13 ante Selknam, el equipo naranja consiguió el punto bonus, y la diferencia de 28 tantos por la que ganó le dan el primer puesto de la tabla.

Capibaras tiene el mismo puntaje pero una diferencia de 27, solo uno menos que Tarucas. El otro que logró el bonus ofensivo fue Pampas, aunque solamente sacó 13 de ventaja en su partido. Dogos, por su parte, ganó pero sumó de a cuatro.

La fecha 2 del certamen tendrá un adelanto el viernes, y cuatro encuentros el sábado.

Viernes

Peñarol vs Tarucas

Sábado

Selknam vs Yacaré

Capibaras vs Cobras

Pampas vs Dogos

