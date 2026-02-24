Así está Tarucas en la tabla del Súper Rugby Américas

Aunque solo va una de las 14 fechas programadas, el público de Tucumán y la región esboza una sonrisa al ver a Tarucas en lo más alto de las posiciones del Súper Rugby Américas: quiere que se haga costumbre.
Tras el triunfo 41-13 ante Selknam, el equipo naranja consiguió el punto bonus, y la diferencia de 28 tantos por la que ganó le dan el primer puesto de la tabla.
Capibaras tiene el mismo puntaje pero una diferencia de 27, solo uno menos que Tarucas. El otro que logró el bonus ofensivo fue Pampas, aunque solamente sacó 13 de ventaja en su partido. Dogos, por su parte, ganó pero sumó de a cuatro.
La fecha 2 del certamen tendrá un adelanto el viernes, y cuatro encuentros el sábado.
Viernes
Peñarol vs Tarucas
Sábado
Selknam vs Yacaré
Capibaras vs Cobras
Pampas vs Dogos