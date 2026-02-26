El primer juicio del caso Lebbos: el origen de todo

Cuando se conoció esa resolución, el fiscal Diego López Ávila ya había ordenado la detención de Barrera y Brito por su participación en el caso y Sánchez se ponía a disposición de la Justicia. Como si eso no fuera poco, después de siete años, Antonio Gallardo y Roberto Luis Gómez eran detenidos por ser los principales sospechosos del crimen.