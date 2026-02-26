El primer juicio del caso Lebbos: el origen de todo

El primero de los juicios se realizó en diciembre de 2013. En el banquillo de los acusados se sentaron Enrique García (ex comisario de Raco), Manuel Yapura y Roberto Lencina (ex agentes policiales de esa dependencia). Ocuparon ese lugar por haber realizado maniobras de encubrimiento el día que hallaron el cuerpo de la joven estudiante.
Los jueces Carlos Caramutti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre, condenaron a García (5 años), Yapura (4 años) por encubrimiento agravado y a Lencina (2 años de cumplimiento condicional) por falsificación de instrumento público.
En el fallo, los magistrados también ordenaron que se abrieran investigaciones en contra del ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe Nicolás Barrera y el ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, por encubrimiento agravado, falso testimonio y abuso de autoridad.
Cuando se conoció esa resolución, el fiscal Diego López Ávila ya había ordenado la detención de Barrera y Brito por su participación en el caso y Sánchez se ponía a disposición de la Justicia. Como si eso no fuera poco, después de siete años, Antonio Gallardo y Roberto Luis Gómez eran detenidos por ser los principales sospechosos del crimen.
Con esta sentencia, los tucumanos comenzaron a entender que llegar a la verdad de lo que había ocurrido con Paulina no sería sencillo. “Se está empezando a descubrir la red de encubrimiento, que no estábamos equivocados en lo que denunciamos”,
El fallo se registró en un mes caótico para los tucumanos. Se registró la sedición policial que derivó en los saqueos y el fiscal Carlos Albaca se jubilaba para evitar un juicio político por su desempeño en la causa. También se confirmaba la condena a cadena perpetua a Ema Gómez por el crimen del juez Aráoz.