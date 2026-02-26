Secciones
Seguridad

El primer juicio del caso Lebbos: el origen de todo
El primer juicio del caso Lebbos: el origen de todo
Hace 1 Hs


El primero de los juicios se realizó en diciembre de 2013. En el banquillo de los acusados se sentaron Enrique García (ex comisario de Raco), Manuel Yapura y Roberto Lencina (ex agentes policiales de esa dependencia). Ocuparon ese lugar por haber realizado maniobras de encubrimiento el día que hallaron el cuerpo de la joven estudiante.

Los jueces Carlos Caramutti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre, condenaron a García (5 años), Yapura (4 años) por encubrimiento agravado y a Lencina (2 años de cumplimiento condicional) por falsificación de instrumento público.

En el fallo, los magistrados también ordenaron que se abrieran investigaciones en contra del ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe Nicolás Barrera y el ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, por encubrimiento agravado, falso testimonio y abuso de autoridad.

El crimen de Paulina Lebbos: se postergaría el juicio contra Soto y Kaleñuk

El crimen de Paulina Lebbos: se postergaría el juicio contra Soto y Kaleñuk

Cuando se conoció esa resolución, el fiscal Diego López Ávila ya había ordenado la detención de Barrera y Brito por su participación en el caso y Sánchez se ponía a disposición de la Justicia. Como si eso no fuera poco, después de siete años, Antonio Gallardo y Roberto Luis Gómez eran detenidos por ser los principales sospechosos del crimen.

Con esta sentencia, los tucumanos comenzaron a entender que llegar a la verdad de lo que había ocurrido con Paulina no sería sencillo. “Se está empezando a descubrir la red de encubrimiento, que no estábamos equivocados en lo que denunciamos”,

El fallo se registró en un mes caótico para los tucumanos. Se registró la sedición policial que derivó en los saqueos y el fiscal Carlos Albaca se jubilaba para evitar un juicio político por su desempeño en la causa. También se confirmaba la condena a cadena perpetua a Ema Gómez por el crimen del juez Aráoz.

Temas Paulina LebbosDiego López ÁvilaCaso Paulina Lebbos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caso Lebbos: los cuatro lugares que determinaron el destino de Paulina

Caso Lebbos: los cuatro lugares que determinaron el destino de Paulina

Lo más popular
El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía
1

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Streaming para arriba, ajuste para abajo: quién paga el nuevo negocio del ascenso
2

Streaming para arriba, ajuste para abajo: quién paga el nuevo negocio del ascenso

Un perrito fue el único sobreviviente de la caída de un helicóptero en el que murieron 15 personas en Perú
3

Un perrito fue el único sobreviviente de la caída de un helicóptero en el que murieron 15 personas en Perú

Asesinato de Marielle Franco en Brasil: culpan a dos políticos en el crimen de la activista
4

Asesinato de Marielle Franco en Brasil: culpan a dos políticos en el crimen de la activista

Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil
5

Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil

Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial
6

Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial

Más Noticias
El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Cafayate y Tafí del Valle, ciudades espejo frente al debate por el tránsito

Cafayate y Tafí del Valle, ciudades espejo frente al debate por el tránsito

Límites, protocolos y posturas frente a los excesos en el UPD

Límites, protocolos y posturas frente a los excesos en el UPD

Último Primer Día: lo que necesitás saber para cuidar a tu hijo

Último Primer Día: lo que necesitás saber para cuidar a tu hijo

Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial

Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial

Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil

Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil

Comentarios