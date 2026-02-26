Un colegio de San Miguel de Tucumán prohibió el uso de celular

Cuando el timbre suene por primera vez este año, los alumnos buscarán sus asientos y, esta vez, hay algo que no aparecerá sobre los bancos: los celulares. El Colegio San Carlos decidió implementar una medida que vuelve a poner en discusión el lugar de las pantallas en la escuela: desde este ciclo lectivo, en el nivel secundario, los teléfonos móviles estarán prohibidos durante las horas de clase.
La medida, que generó fuerte repercusión en redes sociales, fue recibida -según las autoridades- con un apoyo casi unánime por parte de las familias. La institución, ubicada en la capital tucumana, venía trabajando con el celular como herramienta pedagógica dentro del aula. Sin embargo, tras un análisis interno, optaron por restringir su uso. “Si bien muchos colegios ya vienen implementando medidas similares, quizás no de manera tan estricta, nosotros también utilizábamos el celular como recurso educativo. Pero empezamos a ver consecuencias, fundamentalmente en lo pedagógico y en lo vincular”, explicó la vicerrectora del nivel secundario, Constanza Bartoletti.
La decisión fue el resultado de un trabajo conjunto entre docentes, autoridades y el equipo del Departamento de Orientación Escolar (DOE), integrado por psicólogos y pedagogos. Según detalló Bartoletti, el uso constante del celular impactaba en la concentración, la atención y el desempeño académico. “Es claramente conocido el perjuicio que ocasiona el celular en niños y adolescentes. Se nota en el rendimiento pedagógico y también en la manera en que se vinculan”, sostuvo. Entre las preocupaciones que fundamentaron la medida mencionó la pérdida de atención en clase, la dificultad para sostener el interés, el ciberbullying y el acceso a apuestas online y contenidos inapropiados.
Desde la institución aseguran que el objetivo no es demonizar la tecnología, sino recuperar el aula como “espacio cuidado”. “Queremos que el alumno se desconecte para volver a conectarse: estar presente, concentrarse más y mejor. Todo eso favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje”, agregó la vicerrectora.
Buena aceptación
“El apoyo fue prácticamente del 100% de los padres y de los comentarios en general. La aceptación fue muy buena”, señaló Bartoletti. También recibieron mensajes de docentes y directivos de otras instituciones interesándose por la experiencia.
La directora del nivel inicial y primario, Paola Lobo Chamorro aclaró que la prohibición del celular no implica un retroceso en materia tecnológica. Por el contrario, el colegio cuenta con un proyecto transversal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que se implementa desde 2012. “Las tecnologías no son malas. Lo importante es la alfabetización digital y el buen uso. Queremos que nuestros alumnos sean productores tecnológicos y no simples consumidores”, explicó la directora.
Desde la institución sostienen que educar en el uso responsable de la tecnología es la mejor forma de prevenir problemáticas como el acceso a apuestas o sitios perjudiciales. “Si formamos en el buen uso, evitamos muchos riesgos”, remarcaron.