Un colegio de San Miguel de Tucumán prohibió el uso de celular

La decisión fue el resultado de un trabajo conjunto entre docentes, autoridades y el equipo del Departamento de Orientación Escolar (DOE), integrado por psicólogos y pedagogos. Según detalló Bartoletti, el uso constante del celular impactaba en la concentración, la atención y el desempeño académico. “Es claramente conocido el perjuicio que ocasiona el celular en niños y adolescentes. Se nota en el rendimiento pedagógico y también en la manera en que se vinculan”, sostuvo. Entre las preocupaciones que fundamentaron la medida mencionó la pérdida de atención en clase, la dificultad para sostener el interés, el ciberbullying y el acceso a apuestas online y contenidos inapropiados.