Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

“Estamos trabajando con la fundación Leer y con la fundación Alfha con un grupo importante de escuelas para mejorar la lectoescritura. Vamos a utilizar la IA para que el docente pueda hacer una corrección inmediata del dictado de los chicos, lo que significa que la inteligencia artificial pueda colaborar con la tarea del docente”, anticipó. “No tenemos que ver el uso de las tecnologías en el aula como algo absolutamente negativo, es parte de nuestra época. Vamos a trabajar con la IA pero también con libros papel para mantener un equilibrio”, agregó.