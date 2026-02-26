Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Tucumán se prepara dar la bienvenida al ciclo lectivo 2026 a más de 400.000 alumnos. Aunque el inicio de clases está previsto por calendario para el lunes 2 de marzo, el paro nacional de la CGT podría trasladar el comienzo para el día siguiente, según advirtió la ministra de Educación Susana Montaldo, de todos modos, la última palabra la tiene el gobernador Osvaldo Jaldo.
La entrega de los materiales, que incluyó maquinaria, computadoras y elementos didácticos para 1300 escuelas de capital e interior fue encabezada por el gobernador, en las instalaciones de la Escuela Técnica Juan XXIII. Jaldo destacó el esfuerzo que realizan los docentes, especialmente los que trabajan en alta montaña “que dejan su familia un lunes y no la vuelven a ver hasta el viernes”. “Los docentes no sólo cuidan a los niños sino que los escuchan y ven de qué manera pueden ayudar a solucionar sus problemas”, dijo.
De acuerdo al ministerio, la inversión de arranque es de más de $ 2.000 millones en equipamiento para las escuelas, incluidas las técnicas y agrotécnicas, El equipamiento incluye maquinarias para las escuelas técnicas y agrotécnicas, libros, más de 1.000 delantales, computadoras, tablets, útiles escolares y todo tipo de insumos para las escuelas de nivel primario, inicial, secundario y especial.
La ministra Montaldo adelantó a LA GACETA que en 2026, al igual que el año pasado se continuará profundizando en alfabetización, pero esta vez se hará hincapié en matemática, en un trabajo multidisciplinario para todos los niveles, en especial primario y secundario. Se realizará el segundo curso sobre inteligencia artificial para docentes y se reeditará el primero para quienes no pudieron hacerlo el año pasado. Además, se incorporarán las habilidades socioemocionales como línea de trabajo. En junio se realizará el II Congreso Provincial de Educación con una convocatoria especial a las familias.
Lanzamientos
Esta semana hubo dos lanzamientos importantes en Tucumán para todo el país: el programa “Misión Alfha” de la fundación Leer, junto con el Ministerio de Educación, que incorpora por primera vez la IA en las aulas, comenzando por los primeros grados y, por otro lado, la apertura de las escuelas Innova, que son un grupo de 29 establecimientos secundarios que aceptaron integrar un proyecto nacional de renovación de la educación media.
“Estamos trabajando con la fundación Leer y con la fundación Alfha con un grupo importante de escuelas para mejorar la lectoescritura. Vamos a utilizar la IA para que el docente pueda hacer una corrección inmediata del dictado de los chicos, lo que significa que la inteligencia artificial pueda colaborar con la tarea del docente”, anticipó. “No tenemos que ver el uso de las tecnologías en el aula como algo absolutamente negativo, es parte de nuestra época. Vamos a trabajar con la IA pero también con libros papel para mantener un equilibrio”, agregó.
A su turno, la directora ejecutiva de la Fundación Leer, Patricia Mejalelaty, que vino a Tucumán a capacitar a 300 docentes de niveles inicial y primario, destacó: “venimos a la provincia con dos programas, uno para primer ciclo, “Leer te ayuda”, donde cada uno de los chicos recibe un libro de actividades con los que los maestros trabajan día a día. Nuestro objetivo es que los chicos lean de forma fluida antes de tercer grado. Y en segundo lugar, con Misión Alpha, que trabaja comprensión lectora en áreas como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas”.
“También venimos a presentar una nueva plataforma que se llama ‘Dicta IA’, basada en la IA. Esta ayuda a los maestros a diagnosticar y evaluar cómo está cada chico en la escritura en el 1er ciclo para poder intervenir de forma guiada, y poder apoyarlos en lo que necesiten para poder leer”, añadió.