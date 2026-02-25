Secciones
Política

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve mandatarios provinciales a viajar a Nueva York; las razones del rechazo del gobernador tucumano

El objetivo es participar de la Argentina Week, que se realizará entre el 9 y el 12 de marzo. Es un evento orientado a atraer inversiones extranjeras, en especial en energía, minería, agroindustria y sectores estratégicos.

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve mandatarios provinciales a viajar a Nueva York; las razones del rechazo del gobernador tucumano
Hace 1 Hs

Diez mandatarios provinciales fueron invitados a participar junto al jefe de Estado en el evento internacional Argentina Week, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo. Está orientado a atraer inversiones extranjeras, en especial en energía, minería, agroindustria y sectores estratégicos.

La invitación se generó a través de la Cancillería y de la Embajada argentina en Washington. El evento reunirá a mandatarios provinciales, empresarios y ejecutivos de compañías internacionales en una agenda enfocada en negocios y financiamiento.

Entre los invitados por Javier Milei se encuentra Osvaldo Jaldo,  junto a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). También se habría extendido la invitación a Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Sin embargo, el gobernador de Tucumán confirmó a LA GACETA que rechazó la invitación por problemas de agenda. Jaldo explicó que agradece mucho la invitación, pero debe permanecer en la provincia durante esos días, ya que continuarán las negociaciones paritarias y otros temas prioritarios que le impiden viajar a Nueva York. 

Temas Osvaldo JaldoGustavo SaenzJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
3

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
4

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
5

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
6

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Más Noticias
Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

En plena crisis de Fate, Milei cargó contra los empresarios por el precio de los neumáticos

En plena crisis de Fate, Milei cargó contra los empresarios por el precio de los neumáticos

El presidente de la Cámara de Comercio: “Algunos quedaremos en el camino, pero es el precio por una Argentina normal”

El presidente de la Cámara de Comercio: “Algunos quedaremos en el camino, pero es el precio por una Argentina normal”

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Comentarios