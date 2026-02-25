Milei invitó a Jaldo y a otros nueve mandatarios provinciales a viajar a Nueva York; las razones del rechazo del gobernador tucumano
El objetivo es participar de la Argentina Week, que se realizará entre el 9 y el 12 de marzo. Es un evento orientado a atraer inversiones extranjeras, en especial en energía, minería, agroindustria y sectores estratégicos.
Diez mandatarios provinciales fueron invitados a participar junto al jefe de Estado en el evento internacional Argentina Week, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo. Está orientado a atraer inversiones extranjeras, en especial en energía, minería, agroindustria y sectores estratégicos.
La invitación se generó a través de la Cancillería y de la Embajada argentina en Washington. El evento reunirá a mandatarios provinciales, empresarios y ejecutivos de compañías internacionales en una agenda enfocada en negocios y financiamiento.
Entre los invitados por Javier Milei se encuentra Osvaldo Jaldo, junto a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). También se habría extendido la invitación a Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Sin embargo, el gobernador de Tucumán confirmó a LA GACETA que rechazó la invitación por problemas de agenda. Jaldo explicó que agradece mucho la invitación, pero debe permanecer en la provincia durante esos días, ya que continuarán las negociaciones paritarias y otros temas prioritarios que le impiden viajar a Nueva York.