“Fracaso definitivo”: pidió la quiebra el fabricante de aires acondicionados Electra y Fedders

De acuerdo al escrito, el esquema habitual consistía en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento en el sistema financiero y la posterior compra de insumos importados. “El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio”, afirmó la compañía, que estimó que los costos de autofinanciación rondaban entre 25% y 30% anual, mientras que los márgenes netos del sector oscilaban entre 10% y 15%.