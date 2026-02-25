La jornada turfística pierde a su figura, pero gana expectativa

La ausencia del ejemplar elegido “Mejor Caballo Adulto del NOA” representa un golpe para la reunión. Suffok no compite desde diciembre del año pasado y su regreso generaba gran expectativa entre los aficionados. El crédito que brilló al adjudicarse el Gran Premio “Batalla de Tucumán” y los clásicos “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán” y “Carlos Pellegrini” debía marcar su primera presentación de 2026. Sin embargo, su entorno optó por no arriesgar y apunta ahora a una próxima salida el 22 de marzo, en un especial sobre 1.400 metros.