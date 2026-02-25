La jornada turfística pierde a su figura, pero gana expectativa

La jornada turfística del sábado en el hipódromo tucumano sufrió una baja de peso que alteró el panorama previo. El público finalmente no podrá ver en acción a Suffok, el campeón de la temporada 2025, que tenía previsto reaparecer en el especial “Juan Mauricio Díaz”, pero quedó descartado debido a una pequeña lesión.
La ausencia del ejemplar elegido “Mejor Caballo Adulto del NOA” representa un golpe para la reunión. Suffok no compite desde diciembre del año pasado y su regreso generaba gran expectativa entre los aficionados. El crédito que brilló al adjudicarse el Gran Premio “Batalla de Tucumán” y los clásicos “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán” y “Carlos Pellegrini” debía marcar su primera presentación de 2026. Sin embargo, su entorno optó por no arriesgar y apunta ahora a una próxima salida el 22 de marzo, en un especial sobre 1.400 metros.
Con el campeón fuera de escena, la prueba central de la reunión cambia de dueño en la consideración previa. Bequepingo se perfila como el principal candidato a quedarse con el triunfo. El pupilo de Sergio Nieva dejó una imagen contundente el pasado 8 de febrero, cuando se impuso con autoridad, y buscará ratificar ese gran momento. En los 1.500 metros tendrá como adversarios a Mock Joy, Golden Warrior, Il Felino, Trendic Topic y Zinzan Brooke, un lote que promete una competencia exigente y abierta.
La actividad comenzará a las 15 y se extenderá hasta las 21, con una cartelera variada que incluye otro atractivo especial: el debut de la nueva generación. A las 18.20, sobre 700 metros, se presentarán los potrillos y potrancas que comienzan a escribir su historia en el circo hípico local. Entre ellos sobresale Holly, una potranca que dejó muy buenas sensaciones en los entrenamientos y que despierta expectativas en su estreno oficial.
Así, pese a la baja del campeón, la reunión promete emociones fuertes y un programa competitivo que buscará mantener el interés del público desde el primer salto hasta el disco.