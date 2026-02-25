Secciones
DeportesFútbol

“No al racismo”: la bandera del Bernabéu que marcó la noche ante Benfica

La hinchada del Real Madrid desplegó un mensaje contundente en apoyo a Vinícius Júnior tras la denuncia contra Gianluca Prestianni. El club volvió a fijar postura mientras la UEFA mantiene abierta la investigación.

BANDERA. Los fanáticos del Real Madrid expresaron su apoyo a Vinícius tras el altercado con Prestianni. BANDERA. Los fanáticos del Real Madrid expresaron su apoyo a Vinícius tras el altercado con Prestianni.
Hace 1 Hs

El fútbol pasó a un segundo plano por unos minutos en el Santiago Bernabéu. Antes del duelo de vuelta frente al Benfica, la Grada Fans del Real Madrid desplegó en el fondo sur una bandera con un mensaje directo: No al racismo. Respect”. El estadio acompañó la iniciativa con aplausos, en una escena que marcó el clima de la noche.

El gesto no fue casual. La serie quedó atravesada por lo ocurrido en la ida en Lisboa, cuando Vinícius Júnior denunció haber recibido un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni alrededor del minuto 60. El delantero brasileño aseguró que fue llamado “mono”, mientras que el ex Vélez sostuvo que utilizó otro término ofensivo. Para la UEFA, cualquiera de esas expresiones encuadra en la misma infracción y contempla una sanción de hasta diez partidos.

Prestianni viajó con la delegación del Benfica a Madrid, pero no pudo estar en el campo de juego. Se encuentra sancionado de manera provisoria mientras el organismo europeo analiza imágenes e informes arbitrales para determinar responsabilidades.

En ese contexto, el Real Madrid decidió dedicar un momento institucional a la lucha contra el racismo. No es la primera vez que el club blanco fija postura pública en respaldo a Vinícius. En 2023, el Bernabéu ya había exhibido la bandera “Vinicius somos todos. Basta ya”, tras otros episodios discriminatorios sufridos por el brasileño en el fútbol español.

El mensaje desplegado en la previa buscó reforzar ese compromiso. Mientras el equipo portugués salía al campo de juego entre silbidos, la tribuna dejó en claro el posicionamiento del club ante este tipo de conductas. La escena combinó tensión deportiva y una señal institucional inequívoca.

La noche también tuvo otro foco de atención en el banco visitante. José Mourinho no pudo sentarse junto a sus dirigidos debido a la expulsión sufrida en la ida, tras protestar una acción del árbitro francés François Letexier. El entrenador siguió el encuentro desde uno de los palcos del estadio, en una postal atípica para una serie ya cargada de polémica.

Mientras la UEFA continúa con la investigación disciplinaria, el caso sigue abierto. El organismo deberá determinar si existen pruebas concluyentes sobre lo ocurrido en Lisboa y aplicar, en caso de corresponder, la sanción definitiva.

En el Bernabéu hubo goles, silbidos y tensión. Pero también hubo un mensaje claro desde las tribunas. En una eliminatoria marcada por la denuncia de racismo, el Real Madrid volvió a manifestarse públicamente y dejó sentada su postura: tolerancia cero ante cualquier acto discriminatorio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
3

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
4

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
5

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
6

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Más Noticias
Se fue Colace y la carrera por el nuevo DT está en marcha: conocé los perfiles de los candidatos

Se fue Colace y la carrera por el nuevo DT está en marcha: conocé los perfiles de los candidatos

Nuevo golpe para la AFA: la IGJ pidió veedores para controlar balances y operaciones económicas

Nuevo golpe para la AFA: la IGJ pidió veedores para controlar balances y operaciones económicas

“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Me arrepiento: Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

"Me arrepiento": Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

Comentarios