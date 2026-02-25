“No al racismo”: la bandera del Bernabéu que marcó la noche ante Benfica

El gesto no fue casual. La serie quedó atravesada por lo ocurrido en la ida en Lisboa, cuando Vinícius Júnior denunció haber recibido un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni alrededor del minuto 60. El delantero brasileño aseguró que fue llamado “mono”, mientras que el ex Vélez sostuvo que utilizó otro término ofensivo. Para la UEFA, cualquiera de esas expresiones encuadra en la misma infracción y contempla una sanción de hasta diez partidos.