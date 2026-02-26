Secciones
Cartas de lectores: La pelota se detiene
Hace 5 Hs

Alusivo al titular de LA GACETA del 24/02. Confieso un absoluto desconocimiento sobre fútbol, salvo resultados de la selección, Racing y River (por mis nietos). Es la primera vez que escucho de paro en AFA. “Los clubes.... suspender.. .en respaldo … AFA... ante la causa iniciada por ARCA contra sus principales autoridades”.... A la sorpresa inicial me sobrevino un interrogante. ¿En serio? Ante una acusación formal por cuentas impagas (impuestos); o sea, obligaciones tributarias por un monto de $19. 000 millones aproximado. En apoyo (?) los dirigentes, y no los clubes (no hubo tiempo de consultar), decidieron “suspender la actividad, hasta que se aclaren las circunstancias que dieron origen al conflicto”... ¿En serio? ¿Y... si la Justicia llegara a dar la razón al ARCA... qué decidirán los dirigentes? ¿Paro indeterminado? Seguimos con dirigencias que no conocen (ni quieren conocer) aparentemente, otras formas de reclamo, protesta, etc. Es el resultado de décadas del “vale todo”... Nadie te controla, no debes rendir cuentas, la libertad confundida con libertinaje, etc. ¿Se habrán planteado los dirigentes si cuál es la pérdida o para quiénes en la que resultará este paro? Aparentemente, cerrar filas y protestar ante controles que debieran ser rutinarios, normales, lógicos, es lo que los une... no el fútbol. La pelota se detiene... ¿los clubes, los hinchas, estarán de acuerdo? El deporte, en este caso el fútbol, es lo que nos fortalece, nos forma, nos educa, nos alegra, nos emociona...Una pena que se lo confunda con una investigación a sus máximas autoridades... la cual debería ser resuelta en el ámbito natural: la justicia.

Hilda Cristina Ponce                                      

kityponse@gmail.com

